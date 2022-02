Zverev se quedó con el partido que más tarde terminó en la historia del tenis

El tenista alemán Alexander Zverev evitó la eliminación en el torneo de Acapulco tras derrotar este martes de madrugada al estadounidense Jenson Brooksby, frente al que pasó serios apuros.

El campeón olímpico venció por 3-6, 7-6 (12-10) y 6-2 en un partido de primera ronda que terminó a las 4:55 horas (hora local). Nunca antes un partido del circuito ATP había culminado tan tarde.

En el segundo set, Zverev levantó dos puntos de partido contra el joven estadounidense de 21 años antes de ganar un duelo que se prolongó durante 3:20 horas. El año pasado, Zverev se alzó con el título en el torneo mexicano.

Zverev se enfrentará en segunda ronda a su compatriota Peter Gojowczyk, de 32 años, que derrotó el lunes (hora local) al estadounidense Brandon Nakashima por un doble 6-4.

Gojowczyk, clasificado en el puesto 95 del ranking mundial, fue eliminado en la fase de clasificación del torneo, dotado con 1,8 millones de dólares, pero entró en el cuadro principal como "lucky loser".

