Martes 22.02.2022

10:09

El miércoles, juega Estudiantes Arranca la segunda ronda de la Copa Libertadores

Este martes se dará inicio a la segunda ronda de la Copa Libertadores, instancia que tendrá la participación de Estudiantes de La Plata ante Audax Italiano de Chile.

En la jornada de hoy, se presentarán Millonarios de Colombia frente al Fluminense de Brasil, Everton de Chile recibirá al Monagas de Venezuela y Plaza Colonia de Uruguay hará lo propio con The Strongest de Bolivia.

Progranación martes:



19.15 horas Everton vs. Monagas



21.30 horas Millonarios vs. Fluminense



21.30 horas Plaza Colonia vs.The Strongest



Miércoles



19.15 horas América vs. Guaraní



19.15 horas Bolívar vs. Universidad Católica



21.30 horas Audax Italiano vs. Estudiantes de La Plata



21.30 horas Barcelona vs. Universitario



Jueves



21.30 horas Olimpia vs. Atlético Nacional