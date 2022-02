Uatre reclamó por la certificación de autoridades al Ministerio de Trabajo de la Nación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales le reclama al ministro de Trabajo de la Nación que libere las partidas presupuestarias que le corresponden para poder seguir ejerciendo su rol en defensa de sus afiliados.

En diálogo con Campolitoral, el delegado para el centro norte provincial, Hugo Perino, se mostró preocupado. "Tenemos dificultades: el ministro Moroni no está queriendo dar la certificación de autoridades, lo que significa que no podamos funcionar libremente, que no podamos llegar con los últiles para el comienzo de clases de los hijos de nuestros afiliados, no podamos llegar a mantener las cuentas de las seccionales a lo largo y ancho de todo el país", explicó.

Según el sindicalista, se corre el riesgo de no cobrar los sueldos a fin de mes. "El dinero de la UATRE siempre fue manejado por los auténticos trabajadores. En este caso, el secretariado nacional encabezado por José Voytenco sabemos que fueron electos, revalidado su apoyo con el 80 % de los congresales que fueron a Río Negro, con una convocatoria libre", sostiene Perino.

Mientras marchaban hacia la sede local del ministerio, Perino continuó: "repudiamos esta actitud del ministro que hace que el gremio no pueda bregar por los derechos de sus afiliados, como lo dice la libertad sindical tal como lo marca la ley 23.551 lo que significa que se mete el Estado en una interna gremial, afectando los derechos de los trabajadores, que embarga las cuentas y no nos deja funcionar como nos corresponde".

Consultado sobre las causas de dicha actitud oficial, se mostró escéptico. "No queremos pensar mal, pero tengamos en cuenta que desde el gremio cuando una papa está podrida la tenemos que sacar. En el último congreso fueron separados dos dirigentes históricos de la UATRE que estuvieron muchos años, y no queremos pensar que hay algún interés económico o algún interés de la política en la interna sindical. Apelamos a que reflexionen. Hoy acá hay más de 20 seccionales, autoconvocados libremente, demostrando la unidad del gremio, a lo largo del país, va a haber una manifestación como esta, para hacer llegar un petitorio para que nuestras cuentas sean liberadas ya, afectando a la institución y a los representados, los trabajadores rurales a lo largo y ancho del país", expresó.