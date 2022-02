https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.02.2022 - Última actualización - 12:40

12:35

Carles Rexach no es alguien más en la vida ni de Messi ni del Barcelona. Ostenta el record de permanencia en el club, tanto como jugador como entrenador y formador. Fue ayudante de campo de Cruyff. Y habló desde el sentimiento hacia el crack argentino al que vio crecer.

Crudas revelaciones del hombre que lo llevó a La Masía "Messi está sufriendo porque el PSG es un equipo de mercenarios", afirmó Rexach Carles Rexach no es alguien más en la vida ni de Messi ni del Barcelona. Ostenta el record de permanencia en el club, tanto como jugador como entrenador y formador. Fue ayudante de campo de Cruyff. Y habló desde el sentimiento hacia el crack argentino al que vio crecer. Carles Rexach no es alguien más en la vida ni de Messi ni del Barcelona. Ostenta el record de permanencia en el club, tanto como jugador como entrenador y formador. Fue ayudante de campo de Cruyff. Y habló desde el sentimiento hacia el crack argentino al que vio crecer.

Emiliano Nunia - Especial para El Litoral

"El ex futbolista y DT del Barcelona, descubridor de La Pulga, analizó el presente de Messi en el París Saint Germain y dejó afirmaciones contundentes y categóricas en Super Deportivo por Radio Villa Trinidad. "Messi está sufriendo un poco en el PSG, porque parece un equipo de mercenarios", disparó. Luego, manifestó que "Messi debiera ganar el Mundial y retirarse, se lo merece: es rematar la faena y podría decir '¡No juego más!'. Meter un gol, ganar el Mundial y decir '¡Hasta aquí hemos llegado!".

Estas son las mejores frases en la larga entrevista con Carles Rexach, una de las figuras más carismáticas y reconocidas del F. C. Barcelona, club al que se incorporó siendo un niño de tan solo 12 años. Ostenta el récord de haber mantenido relación contractual con el club catalán durante 44 años: 5 como jugador de los equipos de la cantera, 17 como jugador del primer equipo (llegó a jugar casi 450 partidos) y 22 como miembro del cuerpo técnico. Fue el segundo entrenador y ayudante de Johan Cruyff durante los ocho años (entre 1988 y 1996) en los que el neerlandés dirigió al equipo. Posteriormente llegó a ser entrenador del primer equipo entre 2001 y 2002. En 1997 fue, durante una temporada, entrenador del Yokohama Flugels, un equipo de la primera división japonesa.

* "El Barcelona, sin Messi, generó un antes y un después. Será inigualable e irrepetible que el Barcelona tenga un jugador como Messi. Dejó un hueco como persona y futbolista que es imposible de llenar. Encontrar un fenómeno de la talla mundial como él será imposible. Barcelona y Messi era un binomio espectacular. Hay un Messi del Barsa y hay un Messi del después...".

* "Messi se ha acostumbrado a vivir en Barcelona y Barcelona es una ciudad muy bonita para vivir. Si bien está en una ciudad muy bonita como Paris, para Messi no es lo mismo que Barcelona. En Francia no viven el fútbol como lo viven en Barcelona. Creo que esa admiración que han tenido los españoles por Messi, en Francia lo reconocen, pero no tiene la trascendencia que tenía aquí".

* "París es una ciudad difícil para Messi. Es una ciudad en la que hace mucho mas frío, mucho más grande y fue a parar a un equipo que se ha formado a base de talonario y de jugadores conocidos y espectaculares y que juegan para ellos mismos, en cambio el Barcelona jugaba para Messi. Messi, aquí, era la guinda del pastel y eso hace que sea muy difícil que Messi pueda encontrar un equipo que tenga esa relación: club y jugador. Inclusive, para Messi, la época que vivió en el Barcelona será irrepetible".

* "En el mundo, hay equipos con historia: un Barsa, Real Madrid, Bayern; lo mismo en Argentina Boca, River y otros tantos en el mundo, en cambio el PSG se transformó en un nuevo rico y no ha tenido la trascendencia de los grandes equipos con historia y eso también se nota en el momento de Messi".

* "Messi está sufriendo un poco en el PSG. El Paris Saint-Germain parece un equipo de mercenarios, jugadores con mucho nombre: Neymar, Mbappé y otros, que como conjunto no juegan un fútbol bonito o espectacular y ganan porque un día aparece Neymar, otro día Messi, Mbappé y le solucionan la papeleta, pero como equipo no están definidos".

* "Messi está obligado a regresar al Barcelona. Seguro volverá, pero de lo que él quiera. A mi me gustaría que se quede a vivir en el Barcelona. Su vida futbolística la tiene que terminar aquí".

* "Aún, la verdad de la salida de Messi no se conoció y seguramente se sepa con el correr del tiempo. Me hubiese gustado que se haya retirado en el Barcelona. Un hombre que nació aquí, me hubiese gustado que se retire jugando en serio, de verdad... aquí".

* "El mejor Messi no se verá mejor en ningún lado más que lo que jugó en el Barcelona. Messi hoy sólo tiene que jugar eventos y partidos importantes. En las grandes citas: Champions y los partidos mas importantes de Liga. Messi está en la fase de resolver solamente".

* "En Francia se lo ve bien, pero no marca tantos goles como marcaba, porque su aparición no es tan decisiva. La gente puede decir: ´Y... lo que pasa es que cada año que pasa, Messi cumple un año más´. Y el problema no es la edad, es el equipo. Hay que entender que Messi no es uno más, es uno que es diferente".

* "Messi debiera ganar el Mundial y retirarse, se lo merece: es rematar la faena y podría decir ¡No juego más! Meter un gol, ganar el mundial y decir ¡hasta aquí hemos llegado!".