https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.02.2022 - Última actualización - 16:08

15:20

Exigen la categorización como chóferes de ambulancia de emergencia, mayores insumos y mejoras en el servicio.

En la ciudad de Santa Fe Personal del Servicio 107 reclamó por más ambulancias y mejoras en las condiciones de trabajo Exigen la categorización como chóferes de ambulancia de emergencia, mayores insumos y mejoras en el servicio. Exigen la categorización como chóferes de ambulancia de emergencia, mayores insumos y mejoras en el servicio.

Este martes por la mañana, ante la falta de respuestas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno de la provincia, el personal de la Subsecretaría de Emergencias y Traslados, llevaron adelante una protesta frente a la Secretaría de Emergencias y Traslados, ubicada en avenida Presidente Perón al 3400.

En dialogo con El Litoral, Mauricio Acosta, uno de los referentes de los trabajadores, explicó los temas que están solicitando sean abordados, como “la categorización como chóferes de ambulancia de emergencia, siendo un pedido de muchos años, y del que aún no hemos tenido respuesta”, comenzó relatando el entrevistado.

Además, sostuvo la necesidad de mejorar el servicio “ya que hay ciertas falencias, y falta de insumos” que deben ser resueltas.

Y agregó que “más allá de que los casos de Covid hayan disminuido, esto no significa que la pandemia haya terminado, por lo cual necesitamos más ambulancias para cubrir la ciudad de Santa Fe, así como también ambulancias de traslados de pacientes, y más personal para solventar los meses próximos, pensando a futuro”.

Siguiendo en la linea de reclamos, Acosta recordó que en marzo se vencen los contratos de Covid. Siendo que “dicho personal cumple funciones muy importantes, si ellos recaen, el servicio se va a ver afectado por tratarse de personal esencial”, señaló.

En tanto, desde el SIES aclararon que “las ambulancias están funcionando normalmente, jamás rescindimos del servicio, porque creemos que la sociedad no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos exigiendo, más allá de que si estamos re categorizados el servicio va a mejorar”, expresó.

No obstante, los trabajadores no descartan que de no haber una pronta respuesta van a estar llevando adelante nuevas medidas de fuerza.