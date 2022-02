https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Especialista de la crónica negra y judicial, ganó el Premi Nacional de Cultura de Catalunya

Tenía 85 años Falleció el periodista español José Martí Gómez

El periodista José Martí Gómez ha fallecido a los 85 años, según ha comunicado su familia mediante su cuenta de Twitter. "Nos ha dejado sabiendo lo mucho que le queremos. 'La vida es bonita', nos dijo. Seguiremos adelante sin olvidar estas palabras, y recordando siempre que él hizo más bonitas nuestras vidas", han publicado en la red social del ganador del Premi Nacional de Cultura de Catalunya en 2008 y del Ciutat de Barcelona, en dos ocasiones.

Martí Gómez (Morella, 1937) comenzó ejerciendo de periodista en 1964 en Radio Barcelona, donde hacía de corrector de los servicios informativos y preparaba las noticias que leerían los locutores. En el boletín informativo de noche escribía un comentario con el título Hora 25 –que en 1972 aprovechó Manuel Martín Ferrand para designar el programa de la SER que aún existe hoy–. Y en la misma cadena de radio se ha jubilado, después de ejercer durante años de referente moral y profesional primero del programa de Gemma Nierga La ventana y después del de Javier del Pino, A vivir que son dos días. En éste dijo adiós a la profesión –"por la edad, por el cáncer, por el aburrimiento", me dijo–. Pero no al periodismo, un virus que Martí llevaba en la sangre. Al poco de dejar la radio reanudó su trabajo de siempre en su cuenta de Twitter, ahora con la ayuda de su nieto Eric, residente en Estados Unidos. La última entrada publicada, del 23 de noviembre pasado, informaba precisamente de la desaparición de un buen amigo, el sacerdote y periodista Casimir Martí, con el que compartió "su fe abierta" y un "interrogante continuo sobre la vida y sus circunstancias", además de "inolvidables tardes pasadas junto a su mesa en El Correo Catalán".

Con tristeza inmensa os comunicamos que José Martí Gómez murió hoy, 22-2-22. Nos ha dejado sabiendo lo mucho que le queremos. “La vida es bonita" nos dijo. Seguiremos adelante sin olvidar estas palabras, y recordando siempre que él hizo más bonitas nuestras vidas.



En sus 58 años de profesión ininterrumpida, Martí, periodista integral, ha tocado todos los géneros y publicado y colaborado en todos los medios: periódicos, radios, televisión, redes sociales... Pocos periodistas coetáneos han trabajado tanto y pulido más su estilo para ganar calidad literaria que él. Y sin embargo nunca estudió periodismo. Martí era maestro. Se diplomó en Magisterio en la Escola Normal de Castellón, y hasta los 26 años no entró en contacto con la profesión. Fue mientras ejercía de corrector en el Diario de Barcelona, entre 1963 y 1964. Marchó después contratado al diario Mediterráneo, de Castellón, un periódico de la Cadena Azul del Movimiento Nacional, del que logró escapar en 1967, cuando su amigo Josep María Huertas Clavería le consiguió trabajo de nuevo en Barcelona, en las platinas de El Correo Catalán. "No hace falta decir que Martí compaginó enseguida el trabajo de periodista en el taller con el de periodista en la redacción", recuerda su entonces compañero y siempre amigo Jaume Fabre.

En El Correo permaneció doce años, combinando la información local, los reportajes y las crónicas con colaboraciones en otros medios, como el corrosivo Por Favor, en el que Martí publicó entrevistas memorables a cuatro manos con Josep Ramoneda. Pero la sección de El Correo que le daría fama y crearía escuela de cronistas judiciales fue La Sala de los Pasos Perdidos, en la que publicaba crónicas escritas en un estilo personalísimo. Atento siempre al "factor humano" que transpiran las historias de su admirado Grahan Greene, Martí se esforzaba en hallar la parte buena de los protagonistas de sus crónicas, fuera el delincuente juzgado (pongamos por caso al atracador de bancos Jorge Rojano Carrasco), los abogados que lo defendía (fuera José Antonio Roqueta o Mateo Seguí), el fiscal que le acusaba (por ejemplo José María Mena), o los policías que lo detenían (fuera el inspector de atracos Emilio Monje o el de dlitos económicos Justo Aguilera Moreno). ¿Y cómo lo lograba? De la misma manera que durante dos décadas compartió manteles cada miércoles con la gente más variopinta de la ciudad en Casa Leopoldo, el restaurante del Raval donde se reunía la peña que él fundó, a la que puso nombre de tango: La Lamentable. Estaba atento siempre a los detalles, a las anécdotas que a veces devienen categorías, a las contradicciones que nos delatan. El "pesimista lúcido", como lo definió Ramoneda, no juzgaba nunca e intentaba comprender siempre.

De El Correo, Martí marchó a Mundo Diario, y cuando éste cerró, en 1980, Antonio Franco lo fichó para publicar una entrevista diaria en la contraportada de El Periódico. Ahí se mantuvo fiel a la cita durante años, hasta que un desencuentro con el mismo director le hizo abandonar la nave del Grupo Z de un día para el otro. "Qué se ha pensado ese!", fué la única respuesta que logré entender cuando intentér saber qué había pasado. Martí se enfadaba poco, y casi nunca lo expresaba. Pero cuando le hacían algo que le hería, no perdonaba.

Entró entonces en La Vanguardia que dirigía Francesc Noy, con Manuel Ibáñez Escofet como director periodista. Publicó un deliciosa sección de anécdotas y chismes, Personas, Animales y Cosas, un género que siguió cultivando después de 1987, con Juan Tapia como director. En el interín se fue a Londres, "nord enllà, on diuen que la gent és culta, rica, desvetllada i feliç". A cambiar de aires, a liberarse del "país petit" que era la Catalunya pujolista. Fue visto y no visto. Cogió la maleta y embarcó en el autobús que salía de la plaza Universitat rumbo a Londres cada mañana. No tenía idea de inglés, pero sí amigos a los que encomendarse. Cuando encontró un alojamiento se llevó a su familia con él. María Elena, su mujer, que enseguida se aclimató a la buhardilla del piso de Hamstead. Isabel, su hija mayor, licenciada en filología inglesa, que le ayudaba con el inglés. Y su hija menor, María, que se estrenaba como fotógrafa.

Les visité en 1987, cuando Martí cumplió 50 años. Estaban todos pletóricos. Martí enviaba magníficas crónicas a la Cadena Ser, en la que ejercía de corresponsal, y suculentos reportajes a El Mundo que entonces dirigía Pedro J. Ramírez. "Somos un equipo", me dijo orgulloso el día que nos enseñó su pisito/redacción. "Somos un equipo", debió decirle su hija Isabel a John Le Carré el día que consiguieron entrevistarle y el novelista le preguntó porqué su padre no decía nada.

El Martí, que es como a él le gustaba que le llamáramos, nos ha dejado. Hace dos meses, a primeros de noviembre, después de comernos una escudella y los sesos rebozados de Ca l'Estevet que tanto nos gustan, le ayudé a entrar en el taxi y le despedí sabiendo que no le vería más. Recordé el encargo que un día me hizo: "Madu, en mi funeral, que suene la canción de Raimon Jo vinc d'un silenci". Y, mientras se alejaba en el taxi –ahora hacia el espacio infinito–, tarareé el lema con el que iniciábamos nuestras aventuras como reporteros al bajar del avión: "Una nueva ciudad, una nueva aventura, ¡siempre en busca de la noticia!".

