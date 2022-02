https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.02.2022 - Última actualización - 17:18

17:12

El jugador del Atlético de Madrid es un habitual convocado por Scaloni pero sabe que nadie tiene el lugar asegurado en Qatar.

Rumbo a Qatar Ángel Correa: "el Mundial es lo máximo, tengo que hacer las cosas bien para ganarme un lugar" El jugador del Atlético de Madrid es un habitual convocado por Scaloni pero sabe que nadie tiene el lugar asegurado en Qatar. El jugador del Atlético de Madrid es un habitual convocado por Scaloni pero sabe que nadie tiene el lugar asegurado en Qatar.

El delantero del Atlético de Madrid, Ángel Correa, desea poder ganarse "un lugarcito" en la lista de convocados de la Selección argentina para el Mundial de Qatar 2022, aunque remarcó lo "difícil" que será poder participar de la máxima cita del fútbol.



"Creo que el Mundial es lo máximo, me gustaría participar. Es cierto que estoy yendo hace tiempo a las Eliminatorias, que me siento parte del grupo, que hemos ganado la Copa América, pero sé lo difícil que es. Tengo que hacer las cosas bien en el club para poder ganarme un lugarcito", manifestó el ex San Lorenzo en una entrevista con un medio español.



En cuanto a la situación del "Colchonero" y el descontento que mostraron los hinchas, "Angelito" respondió: "Es doloroso cuando te silban. Uno siempre quiere hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo y para que la gente esté orgullosa y contenta".



"A veces, por mucho que trabajes, las cosas no salen. Son momentos, pero nosotros también estamos agradecidos a nuestra gente por estar con nosotros", agregó.



Consultado por el entrenador Diego Simeone, señaló: "Estoy muy agradecido por todo lo que me ha enseñado y sigue enseñándome hasta el día de hoy".



"Ellos me conocen de cerca. Saben lo que trabajo y he luchado para conseguirlo. Cuando se me da bien mis compañeros se alegran porque me ven trabajar", continuó Correa.



Por último, se refirió a la posibilidad que tuvo de irse al Milan hace unos años: "Era una realidad, estuve muy cerca de irme. Pero no se dio y estoy feliz de estar aquí, el Atlético es mi casa y espero estar muchísimo tiempo más acá", cerró.