Martes 22.02.2022 - Última actualización - 18:02

17:57

El ex jefe de la UOCRA

Tras protagonizar un enfrentamiento con la policía, liberaron al sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina

El gremialista fue detenido este martes por agredir a un policía al momento en que se encontraba acompañado por familiares, y protagonizó un enfrentamiento con un grupo de personas que le gritaron “a la UOCRA no volvés más” frente Hospital Italiano de La Plata.

Crédito: Imagen Ilustrativa

El exsecretario general de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra) de La Plata Juan Pablo 'Pata' Medina, detenido este martes por hechos de violencia, fue liberado esta tarde por la Justicia, que consideró que se le imputan delitos que no ameritan arresto, informaron fuentes judiciales.

"La causa sigue, pero con Medina en libertad", dijo la fuente consultada por Télam. Los hechos El episodio que terminó con la detención de Medina incluyó un escrache con huevazos al sindicalista procesado por lavado. Según pudo reconstruir Clarín en base a fuentes policiales, el "Pata" había ido junto a hija, Valentina Medina, a una sede del Hospital Italiano para ser atendido. El turno médico estaba programado y había sido autorizado, según dijo su abogado César Albarracín, por el Tribunal Oral que controla su situación procesal. Es que hoy el "Pata" cumple con un arresto domiciliario y tiene control con tobillera electrónica. Cuando llegó lo esperaba en la puerta una facción disidente de la UOCRA La Plata que está enfrentada al sindicalista y que busca evitar que vuelva a tomar el control del gremio. Ese sector sindical responde a Iván Tobar, que quedó al frente de la sección La Plata del sindicato tras la caída de Medina y luego de que fuera procesado y detenido por lavado de dinero y asociación ilícita. Frente al Hospital Italiano lo esperaba a Medina un grupo de unas 20 personas que responderían a Tobar, según fuentes sindicales y policiales. El operativo estaba armado, de hecho se encargaron de filmar la agresión: le tiraron huevos y lo insultaron. "Zorro, garca, ladrón, chorro. A la UOCRA no volvés más", fueron algunos de los mensajes. La tensa situación siguió hasta que llegó la policía. Allí arrancó otro episodio de violencia. El sindicalista insultó a los oficiales porque no lo habrían protegido del ataque y tras un cruce de acusaciones golpeó a un efectivo policial de la provincia de Buenos Aires y fue detenido en el momento. Los oficiales los trasladaron hasta la comisaría 4ta de La Plata conocida como La Loma.

