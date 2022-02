https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.02.2022 - Última actualización - 18:16

18:11

Revocó el fallo del juez Mascalli

Caso Traferri: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó que los fueros son constitucionales

Una mayoría de cinco de los seis integrantes entendió que la Carta Magna provincial ampara que no siga el proceso en contra del senador si no se le levantan sus fueros, instancia rechazada oportunamente por la Cámara Alta.

Crédito: Guillermo Di Salvatore / Archivo



Crédito: Guillermo Di Salvatore / Archivo

El Litoral en en

Revocó el fallo del juez Mascalli Caso Traferri: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó que los fueros son constitucionales Una mayoría de cinco de los seis integrantes entendió que la Carta Magna provincial ampara que no siga el proceso en contra del senador si no se le levantan sus fueros, instancia rechazada oportunamente por la Cámara Alta. Una mayoría de cinco de los seis integrantes entendió que la Carta Magna provincial ampara que no siga el proceso en contra del senador si no se le levantan sus fueros, instancia rechazada oportunamente por la Cámara Alta.

Por Redacción EL SEGUIR La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe revocó el fallo del juez Mascalli y ratificó este martes que los fueros de legisladores son constitucionales. Una mayoría de cinco de los seis integrantes entendió que la Carta Magna provincial ampara que no siga el proceso en contra del senador Armando Traferri si no se le levantan sus fueros, instancia rechazada oportunamente por la Cámara Alta. Noticia en desarrollo

El Litoral en en

Temas: