Luego del videoclip que lanzó el cantante y que despertaron fuertes rumores, el matrimonio anunció que están en la dulce espera.

"Ups, lo hicimos de nuevo" Luisana Lopilato y Michael Bublé confirmaron que esperan a su cuarto bebé

Luego de los rumores que desataron algunas imágenes del videoclip que lanzó Michael Bublé donde se ve Luisana Lopilato con una incipiente pancita, finalmente el cantante y la actriz confirmaron que le darán un hermanito a Noah, Elías y Vida.

“¡Ups, lo hicimos de nuevo! ¡[email protected] en camino!”, escribieron Luisana y Bublé en sus respectivas cuentas de Instagram junto a dos dulces imágenes. En una, se los ve a ellos acariciando la pancita de la actriz; y en otra, a los pequeños besando el vientre de su mamá.

En las escenas del tema I'll Never Not Love You, del cual ya se conocieron algunas imágenes, se puede ver a Luisana junto a los tres hijos de la pareja y una pancita que hace suponer que el cuarto está en camino.

Luisana Lopilato y un dulce video de Noah y Elías cantando la canción de Navidad en inglés: "La prueba de que mis hijos me enseñan todos los días"

El videoclip es una suerte de secuela de Haven´t met you yet de 2009, aquel en el que la pareja celebraba su reciente amor recorriendo un supermercado, aunque al final se trataba de un sueño en el que el cantante hacía el ridículo frente a una cajera.

Luisana Lopilato le dedicó un romántico mensaje a Michael Bublé, que cumplió 46 años: "La base de nuestro matrimonio es la entrega"

Según mostró el sitio TMZ, en la canción, ambos protagonizarán varias escenas que homenajean a grandes films románticos, aunque en el final, Michael vuelve a despertarse frente a la misma cajera.