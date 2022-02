Paritarias: se avecina un escenario de conflicto docente en la provincia de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.02.2022 - Última actualización - 10:45

10:11

La titular de AMSAFE, Sonia Alesso, evaluó como "insuficiente" la propuesta de mejora salarial del gobierno provincial. La oferta fue del 41,7% a pagar en cuatro tramos. El sábado, se conocerá la opinión de los maestros, en la asamblea provincial.

La provincia se encamina a un escenario de conflicto docente y corre riesgo el normal inicio de clases el próximo miércoles. Así surge de la reunión paritaria que mantuvo este martes la dirigencia sindical del sector, y los funcionarios del gobierno de Omar Perotti. La oferta local fue del 41,7% a pagar en cuatro tramos: 17,5 en marzo; y 8,08 en junio, agosto y setiembre. Tras el encuentro, Sonia Alesso, titular de AMSAFE, calificó sin vacilar como "insuficiente" la propuesta, y vaticinó un escenario de conflicto. La asamblea provincial de Amsafe será este sábado.

- ¿Qué análisis hacen de la propuesta formulada?

- En la misma reunión paritaria, consideramos que la propuesta ha sido insuficiente, y que no alcanza a recuperar el poder adquisitivo del salario. Claramente nos parece una propuesta que debería haber sido mejor que la nacional. Entendemos que el gobierno de la provincia puede hacer un esfuerzo. Hay orden en las cuentas públicas y una reactivación de la que ha hablado el propio gobierno y que es algo palpable. Entendemos que están en condiciones de hacer una propuesta que supere la nacional (fue del 45,5%); hay que recordar que siempre en Santa Fe durante muchos años mientras hubo paritarias nacionales, estuvimos por encima algunos puntos con la propuesta provincial.

- La provincia sostiene que ya pagó en 2021 un 5% que ahora Nación ofrece para recuperar inflación del ejercicio anterior, y que por eso la oferta es más baja. ¿Qué opina?

- Sobre ese 5%, lo que no dicen es que nosotros estuvimos seis meses sin paritarias porque se suspendió a raíz de la pandemia; tampoco se habla de que la propuesta nacional del 2020 superó la propuesta provincial. Y no dicen, además, que parte de lo que el estado provincial paga en concepto de salarios es con fondos nacionales. En los últimos años aumentó la participación de lo que aporta el gobierno nacional no solamente en salarios sino en infraestructura, escuelas, construcciones y demás, que es producto de una larga lucha de Ctera en la ley de financiamiento educativo. La verdad es que ese argumento es muy discutible.

- ¿Consideraban que la propuesta provincial debía superar la nacional?

- Pensamos que la propuesta tiene que ser superior a la nacional; nosotros no sabíamos hasta el lunes cuál iba a ser ese número. Sí hubo muchas reuniones de la paritaria nacional; acá hubo pocas y entendíamos que podía ser claramente superior (la oferta) no sólo en el porcentaje global ofrecido, sino en los tramos; que fueran menos o más cercanos en el tiempo. Ahora lo vamos a considerar.

- ¿Se avecina un escenario de conflicto?

- Sí, se avecina un escenario de conflicto. Me parece que se unen dos elementos. Por un lado, la temporalidad en el sentido de que hubo poco tiempo y nosotros lo veníamos señalando; que había poco margen para discutir. Es casi un clásico de todos los años pedir que se converse con tiempo. Por el otro lado, el tema de que la propuesta no termina de conformar. Vamos a ver qué opinan los docentes en los diferentes departamentos de la provincia.

Para Sadop, "es poco"

El secretario general de Sadop, Pedro Bayugar, adelantó que la oferta salarial "nos parece que es poco", apuntando que no es mejor que la oferta salarial nacional y que no tiene "sentido de la realidad".

"Es un porcentaje menor. Y menor que lo que nos ofrecieron el año pasado. Tras la paritaria, hicimos una reunión de delegados y los docentes que escucharon la propuesta se sorprendieron, porque esperábamos lo de la Nación o más, y no fue así", sostuvo el dirigente.

"La propuesta consistió en una oferta salarial anualizada equivalente al 41,7% de bolsillo, es decir, incluido el FONID y la bonificación por conectividad. Además cuenta con cláusula de revisión para el mes de septiembre", expresó.

"Esto lo tendrán que evaluar las y los compañeros docentes pero indudablemente merece que haya una negociación más profunda que en este caso no hubo. No fue amasada a través del diálogo y el intercambio de ambas partes y creemos que le falta sentido de realidad", finalizó Bayúgar.