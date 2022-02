https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 23.02.2022 - Última actualización - 11:28

11:26

Ocurrió en una vivienda ubicada en calle Timbúes. Los vecinos reclaman que vuelva a funcionar un destacamento policial.

En el Loteo Pujato Colastiné: le entraron a robar dos veces en el mismo día Ocurrió en una vivienda ubicada en calle Timbúes. Los vecinos reclaman que vuelva a funcionar un destacamento policial. Ocurrió en una vivienda ubicada en calle Timbúes. Los vecinos reclaman que vuelva a funcionar un destacamento policial.

Los robos en viviendas ubicadas en la zona de la costa es un drama que, pese a los constantes reclamos, sigue sin solución. El último damnificado es un hombre que tiene su casa en el barrio conocido como Loteo Pujato (en jurisdicción de Colastiné) donde los "amigos de lo ajeno" hicieron de las suyas dos veces en menos de 24 horas.

La pesadilla de este vecino no es única, sino que es compartida por gran cantidad de familias que viven en la zona y que también fueron víctimas de robos y daños en sus propiedades.

Los denunciantes aseguran que los hechos delictivos se incrementaron de manera notable hace unos meses, cuando se produjo el retiro del personal que se desempeñaba en el destacamento policial. "Fue automático... se retiró la policía y comenzaron los robos", dijeron.

A su vez señalaron la presencia en la zona de un par de asentamientos irregulares que nada aportan a la normal convivencia entre vecinos.

"Se llevaron de todo"

"El lunes a la mañana me encontraba en mi trabajo cuando recibo el aviso que se había activado la alarma de mi casa. Voy urgente para allá y cuando llego aun estaba sonando. Al ingresar veo que habían entrado tras violentar el ventiluz de un baño. Me robaron los artículos de electrónica que había en el living y algunos electrodomésticos", narró Maximiliano a El Litoral.

"Ese mismo lunes, pero a la noche, fui hasta la ciudad por una reunión familiar. Pero a los 20 minutos recibo otra vez el aviso de la alarma. Salgo urgente y cuando llegué me encontré con un desastre. Habían entrado por la ventana de un dormitorio donde se llevaron todo lo que encontraron. Me sustrajeron un televisor; una impresora; todas las prendas de vestir, todos los calzados, en fin... me vaciaron", agregó.

Foto: El Litoral

"Para colmo de males cuando llegué los ladrones estaban ahí. Porque cuando ingresé escuché ruidos y vi personas escapando por los alambrados. La impunidad con la que se mueven estos tipos es asombrosa", comentó.

Al relato de Maximiliano se suman otros vecinos que residen en la zona aledaña al Parque de los Dinosaurios. "Aquí hubo robos de bombas de agua, bombas para piletas, etc. Rompen los alambrados y cometen hechos de 'ratería'.

En el citado parque también hubo muchos hechos de vandalismo. "Se han robado los sanitarios de los baños; hubo hechos de daños en el salón; también robaron varias veces la bomba que suministra agua a todo el complejo", apuntaron.

Destacamento abandonado

Hasta hace unos meses la zona era vigilada por el personal de un destacamento policial que había en dicho sector. Dicho destacamento contaba con cuatro caballos y un móvil que de manera constante patrullaban.

Sin embargo, nadie sabe por qué motivo, la citada unidad dejó de funcionar. Y con ello los hechos delictivos se agudizaron.

"Lo que queremos es que vuelva a funcionar el destacamento. Somos más de 150 familias que hemos quedado sin ningún tipo de protección. Hace poco un jefe policial nos prometió que iban a volver a vigilar con personal de a caballo. Pero hasta el momento eso no se produjo", culminaron.