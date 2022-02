Mirtha Legrand cumple años y las redes se llenaron de memes

​

​Como cada año, Twitter dio cuenta del aniversario del natalicio de la diva con mucho humor e ironía.

Mirtha Legrand cumple 95 años este miércoles 23 de febrero y, como pasa cada año desde que las redes sociales existen, comenzaron a circular memes alusivos.

La longevidad de la conductora ha sido foco de chistes desde hace años y en estas fechas Twitter se vuelve una usina de contenido imperdible sobre la diva y su edad. Acá, hacemos un recorte de los mejores exponentes.

Hoy es el cumple n° 95 de Mirtha Legrand y encontré esto...se imaginan?😎

