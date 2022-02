Línea directa: "baja tensión", "la situación de Corrientes" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.02.2022

13:22

Recurrentes problemas de baja tensión

UN USUARIO DE LA EPE DE COLASTINÉ NORTE

"El viernes a la madrugada hemos vuelto a tener un episodio en el que la tensión bajó a tal extremo que saltaron los disyuntores de las viviendas. Hace cuatro, cinco o seis años que los que aquí vivimos sufrimos la ineficiencia y la inoperancia de la Empresa Provincial de la Energía. Ya no sabemos de qué manera realizar el reclamo. Se queman artefactos y electrodomésticos. Más allá de los múltiples sinsabores, convivimos con el permanente riesgo de que se queme toda la instalación. Realmente no sabemos ya qué palabras usar, hemos hecho reclamos comunitarios, grupos de 50 o 60 vecinos que elevamos los reclamos por escrito. Esos expedientes jamás fueron contestados por nadie. Por ninguna autoridad de la EPE. Pedimos que por favor alguien tome cartas en el asunto y que nos traten como clientes que pagamos el servicio, porque eso somos. Apelamos al gobierno provincial para que de una vez por todas le den solución a este problema recurrente en una zona que crece demográficamente y que no tiene respuestas. Agradecemos este espacio al diario porque son los únicos en quienes encontramos una posibilidad de expresar nuestro problema".

****

Prioridades

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Estoy indignadísima. Una provincia en llamas -se quemó el 10 % de su territorio-, aullidos de animales que se están quemando vivos, y el presidente de gira por el mundo, en lugar de suspender todo y ponerse al frente de la compra de los aviones necesarios para apaciguar la catástrofe. Basta de subsidios, hay que usar el dinero de los impuestos para lo que verdaderamente se necesita".

****

Factura electrónica

MARCELO CASTELLARO

"Viendo los cambios que el mundo está implementando respecto a la ecología y al ahorro de un sin número de insumos que dañan al medioambiente (principalmente el papel) me suena muy raro que la Municipalidad de Santa Fe -que tanto se promulga en ese sentido-, aún no tenga el servicio de Factura Digital lo cual ahorraría muchísimo papel y gastos de entrega. ¿Alguien conoce el porqué?"

****

Obras sin responsable

GERÓNIMO

"Quiero manifestarme sobre las obras que hace la municipalidad y la cantidad de tiempo dedicado a publicitarse en redes sociales. Tengo un hermano que se está construyendo su casa de material en Barrio Santa Rita. Lo está haciendo con mucho esfuerzo, con el apoyo de su familia, pero resulta que ¡ningún plano concuerda! Pasa la máquina niveladora y hace daño, ¡desnivela! La municipalidad tiene que mandar empleados idóneos, capacitados en lo que hacen. La vecinal y los vecinos queremos hablar con el inspector de obra y nunca está. Ni siquiera se sabe quién es. Pasa lo mismo que pasó en Los Hornos y lo mismo que pasó en calle French cuando se llevaron el obrador y la obra quedó como tierra de nadie. Nadie aparece ni da la cara. Es un desastre lo que están haciendo en la calle. Los cruces no coinciden y tienen que verificar los polígonos. Pero ellos creen que mientras salgan en las redes sociales está todo bien, y no es así. Gracias por el espacio".

****

Mala atención

UNA VECINA DEL PRADO ESPAÑOL

"Tuve que ir a hacer unos trámites al área de coordinación del Prado Español, porque debía anotar a un grupo de personas en una alarma comunitaria. Pero resulta que la señorita que me atendió lo hizo de tan mala manera que no pude completar el trámite. Realmente estoy muy disconforme".

****

Clases

MARIO PILO

"El escribir ayuda a pensar y el pensar ayuda a vivir. "Cogito ergo sum". Cada vez se hace más difícil escribir, pensar y publicar. 'Dios nos libre del día en que más allá de otros males, la tolerancia nos obligue a callar para no ofender a los imbéciles', decía Dostoievski. Y claro, si hablamos de saber escribir es que aún nos seduce la escuela sarmientina, pero estamos ante la escuela doctrinante y militante, que en un clásico anual probablemente no comenzarán las clases sin aumentos. Me parece bien, todo trabajador -con y sin vocación- tiene el derecho constitucional de luchar por el mejor salario. Aunque, claro, adeuden dos cosas: 1- que los rehenes como siempre sean los niños y los padres, duplicando gastos. 2- que los docentes sean docentes y decentes y enseñen habiéndose formado. Pasaron dos años sin clases y hubo un deterioro de la matriz docente".

****

Incendios en Corrientes

UN LECTOR

"Frente a los terribles incendios que se están produciendo en gran parte del territorio nacional, yo observo varias cuestiones negativas. En primer lugar, la inacción de los gobiernos nacional y provincial, para reaccionar frente a tamaño problema. El escaso equipamiento y la pobre preparación que tiene el Estado para reaccionar a estos problemas. En segundo lugar, me preocupa que en los medios lo traten como un problema ambiental, que sí lo es, pero fundamentalmente el tema de los incendios es geopolítico y económico. El ministro Cabandié no reacciona, no sé si es porque no sabe o por qué, pero alguien tiene que tratarlo con la seriedad que se merece".

****

Maratea vs. Cabandié

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Cabandié, otro digno ejemplo de incompetencia en la gestión. Un héroe que se bancó la dictadura siendo que en el 83 tenia tenía 5 años. En un video del 2013 prepotea a una agente de tránsito chapeándola con su cargo de Diputado, era además el que veía peces de colores en el Riachuelo. Ahora enfrenta su responsabilidad en la tragedia de Corrientes deslindando responsabilidades que son de su órbita. Lo lamentable es que han transformado a esta tremenda tragedia en un set de filmación de propaganda política. Mientras, el influencer Santiago Maratea sin tanta bambolla logra juntar solidariamente más de U$ S 500.000 pregunto ¿no les da un poco de vergüenza la inoperancia de la que son portadores?, igual no renunciarán porque son impermeables a las criticas".