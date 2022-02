El tremendo cruce entre Verónica Ojeda y Gianinna Maradona en vivo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.02.2022 - Última actualización - 20:59

20:50

La hija de Diego Maradona y la madre de Dieguito Fernando se enfrentaron en "Intrusos" por el vínculo con el menor de la familia.

Verónica Ojeda y Gianinna Maradona han iniciado una nueva guerra, a raíz de que Mario Baudry, abogado y representante legal de Dieguito Fernando Maradona, asegurara en "Intrusos" (América TV) que el menor de la familia no tiene vínculo con ninguno de sus hermanos.

La pareja de Verónica Ojeda dio pie a este nuevo enfrentamiento cuando aseguró que el hijo menor de Diego Armando Maradona no tiene ningún tipo de vínculo con sus cuatro hermanos: "Nosotros estamos buscando es la verdad, pero para Dieguito. ¿Somos cinco o somos siete?, porque Dieguito no tiene hermanos. En el cumpleaños no había ninguno". Cuando Florencia de la V le pidió que ampliara su comentario, el abogado solo afirmó: "Son temas familiares en los que yo no participo, porque Dieguito tiene el derecho de llamar a sus hermanos cuando tenga 14 años e ir al cine".

Gianinna Maradona no dudó en ir al frente y respondió a través de sus historias de Instagram con fotografías de las conversaciones que había intentado tener con Ojeda, Baudry y el mismo Dieguito por el día de su cumpleaños: "Basta de dejar de hablar al pedo sobre mi persona. ¡Beso, capo! Te metiste en un terreno que NO. Siempre vas a ser LO QUE HACÉS, MÁS QUE LO QUE DECÍS". Según lo que indican las capturas de pantalla de Gianinna, además estar bloqueada por Verónica Ojeda, ninguno de sus intentos por comunicarse con su hermano fueron atendidos.

Gianinna también compartió la conversación que tuvo con Verónica Ojeda, en la cual le expresaba su sentimiento de que Dieguito Fernando las acompañara en el palco que tiene su padre en la Bombonera, el día del homenaje que el club le preparó a Diego por su cumpleaños. La madre de Benjamín Agüero también expuso que su mala relación con Ojeda data desde el mismo día que se conocieron y que no dejará que ensucien más su imagen, en especial por su hijo.

Verónica por su parte tampoco guardó silencio y se comunicó con Maite Peñoñori, para que esta leyera al aire en "Intrusos" lo que opinaba de las palabras de Gianinna en Instagram: "Decile de mi parte que nunca más va a ver a Dieguito. El amor es todo los días, no es solo en los cumpleaños y sí, yo las tengo bloqueadas a las dos, Gianinna y Dalma, me hago cargo. Nunca más van a ver a Dieguito, de ellas no necesita nada".

Asimismo, mientras que en el estudio debatían que Dieguito Fernando no puso usar el palco de Boca Juniors en el homenaje que se le hizo a Maradona el día de su cumpleaños, Ojeda redobló la apuesta y le escribió a Maite Peñoñori: "Que no se meta con mi hijo y que no se meta con Mario. Yo no me meto con el séquito de gente que tiene ella que es una bosta. Estas chicas me cansaron, siempre se hacen las pobrecitas que se dejen de joder". Sus palabras fueron apoyadas por su pareja, quien ya fuera del canal, le escribió a Daniel Ambrosino para explicarse por no responderle a la hija de Claudia Villafañe: "Ese mensaje lo vi en la noche, ¿por qué no me llamó? Con ese mensaje (el de las redes) solo buscó quedar bien ante ustedes, pero no le importa su hermano".

Dalma Maradona defendió a Gianinna Maradona de su enfrentamiento con Verónica Ojeda

Tras el fuerte ida y vuelta que tuvieron la madre de Dieguito Fernando y la ex de Daniel Osvaldo, Dalma Maradona se manifestó en su cuenta de Instagram a favor de su hermana y junto a una foto con ella, expresó: "Siempre, siempre, siempre de tu lado de la vida. ¿@giamaradona entendés que con vos voy a la guerra? Hay cosas que son como son y no es nuestra culpa...".

Por otro lado, en una nueva historia de Instagram, Dalma apuntó letalmente contra Mario Baudry por asistir a "Intrusos" (América TV) e insinuar detalles de su relación con el hijo menor de Diego Maradona: "Qué horror ir a la tele a hablar de otra persona y diciendo mentiras... ¡Me da mucha vergüenza! ¡Después exigen vínculos que se encargan de destruir! ¡Por todo esto y más, para mí no hay forma!".

Claudia Villafañe también bancó a sus hijas en este desencuentro con Verónica Ojeda, ya que se comunicó con el periodista Lucas Bertero y aseguró que ella misma intentó hablar con Dieguito Fernando el día de su cumpleaños, pero tampoco pudo comunicarse: "Yo también le escribí el día del cumpleaños de Dieguito y ella ni lo registró (aseguró que no estaba bloqueada). Yo siempre quiero sumar y por mis hijas todo". Al escuchar esto en vivo por "Intrusos", Ojeda le aseguró a Maite Peñoñori que ahora que sabía que la exesposa de Maradona podía comunicarse con ella sin problemas, procedería a bloquearla.