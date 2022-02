Reconocidos deportistas ucranianos se pronunciaron ante el ataque de Rusia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Reconocidos atletas ucranianos se manifestaron en rechazo a lo sucedido entre los países y mostraron su preocupación mediante las redes sociales.

Diferentes personalidades del deporte se manifestaron en sus redes sociales oficiales en contra del ataque realizado de Rusia hacia Ucrania este jueves y mostraron su preocupación.

Uno de los mensajes fue el de Oleksandr Zinchenko, jugador del Manchester City y capitán de la selección nacional, "Mi país pertenece a los ucranianos y nadie nunca podrá apropiarse de ello. No lo vamos a entregar. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. El país en el que nací y crecí, y del que defiendo sus colores a nivel internacional. Un país que intentamos glorificar y desarrollar. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas".

Por su parte, la tenista Elina Svitolina quien fuera número 3 del mundo expresó, ​"Estoy orgullosa de ser ucraniana. Nos unimos en este momento crucial por el bien de la paz y el futuro de nuestro estado. Gloria a Ucrania"

Los mensajes no solo llegaron de parte de los atletas ucranianos, el jugador ruso del Dinamo de Moscú Fedor Smolov manifestó, "No a la guerra".