Boris Johnson anunció que la OTAN acordará masivas sanciones económicas para Rusia

Este jueves a primera hora, luego de un anuncio oficial de su presidente Vladimir Putin, Rusia puso fin a las especulaciones y atacó territorio ucraniano. Cabe destacar que el miércoles numerosas tropas ya se habían movilizado hacia las regiones de Donetsk y Lugansk.

El rechazo por parte del resto de mandatarios del mundo, principalmente de los países miembros de la OTAN, no demoró en llegar y ya se anunciaron medidas a futuro en contra del Kremlin.

Boris Johnson, primer ministro británido, emitió un discurso de emergencia en el cual destacó que "Occidente no se quedará a la espera".

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively.