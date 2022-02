https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 24.02.2022

10:26

Decisión tomada

Vettel afirmó que no correrá el GP de Rusia si continúa el conflicto con Ucrania

"Para mí, mi propia opinión es que no debería ir, no iré. Creo que está mal correr en ese país", enfatizó el piloto de Aston Martin.

El próximo 25 de septiembre, el calendario de la Fórmula Uno tiene a Sochi como sede para disputar una de sus Grandes Premios y ante el conflicto que mantiene Rusia con Ucrania el piloto Sebastian Vettel fue tajante con su posición. "Para mí, mi propia opinión es que no debería ir, no iré. Creo que está mal correr en ese país. Lo siento por la gente, por la gente inocente que está perdiendo la vida, que está siendo asesinada por razones estúpidas bajo un liderazgo muy extraño y loco”, expresó el alemán que corre para Aston Martin. "En mi opinión personal, obviamente me he despertado conmocionado después de las noticias de esta mañana", señaló Vettel. "Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia”, dijo el piloto, quien enfatizó, "mi decisión ya está tomada".

