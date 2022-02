Línea directa: "felicitaciones", "educación ambiental" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 24.02.2022

12:18

Felicitaciones

RUBÉN GIONBLANCO

"Felicitaciones a Mauricio Garín por el impactante registro gráfico de la tapa del suplemento deportivo del día viernes 18. La imagen refleja la infinita alegría de esas tres personas en primer plano, dos de ellas en sillas de ruedas, festejando uno de los goles de "Pulga" Rodríguez en Paraná".

****

Impecable

MIRTA

"La nota 'Vanesa Castillo no descansa en paz' de Pablo Benito es impecable por la explicación de los hechos y de lo que significa un Estado ausente, y los lazos de familia / cercanía deteriorados. La soledad en primera persona y sus consecuencias. Gracias".

****

Aumento de las jubilaciones

UN LECTOR

"Los jubilados se ven en dificultades muy serias si no ganan un sueldo que te permita alquilar una humilde casa. ¿Hasta cuándo van a dar un porcentaje de aumento igual al que gana poco y al que gana un sueldo elevado? En el primer caso es un aumentito que no alcanza para cubrir las necesidades de cualquier ser humano y en el segundo caso es un gran aumento. Aumentar a todos el mismo porcentaje no es igualitario porque la brecha se va haciendo cada vez más grande. Y ni qué decir de las jubilaciones de privilegio de quienes han sido legisladores…".

****

Educación ambiental ciudadana

UNA LECTORA

"El planeta está mal -todos lo sabemos- pero también debemos ser conscientes que es el ser humano quien le ha hecho mucho daño. El Estado es responsable por su indiferencia. Los ministros de Ambiente, de Educación, de Hacienda, etc. tendrían que ocuparse mucho más. Hay que educar al ciudadano respecto al daño que está sufriendo el planeta, en los colegios y por los medios de comunicación al resto de la gente".

****

Intensificar los controles

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Me parece extraordinaria la ayuda que está brindando la gente a la tragedia de Corrientes. Pero pido por favor que se intensifiquen los controles para que la ayuda llegue a la gente. Porque, por ejemplo, cuando sucedió lo del tornado de San Justo, con lo que se mandó de Italia se podría haber reconstruido toda la ciudad, pero se lo robaron. Algo parecido pasó con la experiencia de Las Malvinas, cuando después vendían en los quioscos los chocolates con los mensajes. En otras oportunidades hemos tenido muy mala experiencia y no se puede desprestigiar a quien con tan buenas intenciones juntó las donaciones".

****

Llegan cartas

ACUERDO CON EL FMI

Ricardo A. Qüesta

La oposición no debe apoyar la firma de un acuerdo con el FMI si ello implica solicitar un crédito adicional para pagarle al Fondo los vencimientos de la deuda que nuestro país tiene con ese organismo, porque ese dinero en lugar de usarse para ese fin se va a fugar y va a causar más endeudamiento y no se va a cumplir ese acuerdo.

Por lo tanto, la oposición -y especialmente Juntos por el Cambio- deben ir pensando, si el Fondo concede un préstamo adicional, cómo preservar ese dinero para que sea usado exclusivamente para cancelar las deudas con ese organismo y no que se fugue de un modo fraudulento, o que se use para planes sociales, o compra de votos u otros fines electoralistas.

El gobierno de Alberto Fernández busca postergar el pago de vencimientos para dentro de 4 años, y transferir un cúmulo de vencimientos al próximo gobierno con el propósito de complicar el manejo de la economía y generar una crisis económica.

El préstamo que Macri tomó del FMI no fue criminal como dicen funcionarios del Frente de Todos. Se tomó para pagar las gigantescas deudas que dejó Cristina. Esta señora dejó a Cambiemos deudas a pagar por 86.000 millones de dólares en los dos primeros años del gobierno de Macri o sea un préstamo del FMI por año y al contado: 62.000 millones de dólares a los Holdouts y otros no registrados por 24.000 millones de dólares. Además dejó deudas con provincias por 18.000 millones de dólares.

Todas estas deudas fueron canceladas por Juntos por el Cambio en 2016 - 2019. Sólo en 2016,los vencimientos de capital que tuvo que afrontar Cambiemos fueron de 42.000 millones de dólares ,más otros 12.000 millones de dólares de intereses. Cifras detalladas por Prat-Gay, que fue ministro de economía de Macri.

Como se puede apreciar el gobierno del Frente de Todos es una máquina de mentir y difamar al gobierno de Macri, porque éste dirigente está muy bien posicionado en las encuestas para aspirar a ser presidente en las elecciones en el 2023. Alberto y Cristina no heredaron la inflación del gobierno de Macri sino que Macri no hubiera tenido inflación o hubiera sido muchísimo menor de no haber pagado las tremendas deudas que le dejó Cristina, una mujer sin escrúpulos, sin el más mínimo sentimiento de patriotismo,seriedad y responsabilidad.

Todos los argentinos que quieran a su patria deben tener claro que este gobierno del Frente de Todos no puede seguir gobernando el país, y votar masivamente en el 2023 a Juntos por el Cambio, para encauzar el país hacia un desarrollo y crecimiento sostenido con un descenso de la desocupación y mejoría en todos los parámetros de la economía y mejor calidad de vida para todos.

