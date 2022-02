El ejercito ruso entró en Chernobyl y se combate cerca de un depósito de residuos nucleares

​

Las tropas rusas que ingresaron desde Bielorrusia invadieron el jueves un área cerca de la antigua planta de energía nuclear de Chernobyl, dijo un asesor del ministro del Interior de Ucrania, mientras continuaban los combates en todo el país.

La planta se encuentra solo 152 kilómetros al norte de Kiev, por lo que en menos de tres horas podrían llegar por tierra desde allí a la capital ucraniana.

Según un consejero del ministerio de Interior ucraniano, Anton Guerashtshenko, las “tropas de los ocupantes entraron desde Bielorrusia en la zona de la central de Chernobyl”.

“Los miembros de la Guardia nacional que protegen el depósito ofrecen una resistencia obstinada”, dijo en la red de mensajes Telegram. Además, fuentes oficiales reportaron combates cerca del depósito de residuos nucleares.

El alcalde de Kiev dijo que cuatro estaciones de metro se utilizarían como refugios ante bombardeos aéreos, mientras que los líderes locales de Ucrania en la región de Donetsk informaron que las fuerzas rusas atacaron un hospital y mataron a cuatro personas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, publicó en un tuit que las fuerzas rusas están intentando capturar la zona de la planta nuclear. “Nuestros defensores están dando sus vidas para que esa tragedia de 1986 no se repita”.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.