https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.02.2022 - Última actualización - 15:25

15:23

El ensayo sobre las islas remotas de Ogasawara del príncipe Hisahito de Japón, de 15 años, incluía algunas frases extraídas de la página web de una guía turística.

Concurso literario Japón: acusan de plagio al heredero al trono El ensayo sobre las islas remotas de Ogasawara del príncipe Hisahito de Japón, de 15 años, incluía algunas frases extraídas de la página web de una guía turística. El ensayo sobre las islas remotas de Ogasawara del príncipe Hisahito de Japón, de 15 años, incluía algunas frases extraídas de la página web de una guía turística.

Un ensayo escrito por un príncipe heredero de 15 años ha desatado la polémica en los últimos días, después de que se descubriera que incluía algunas frases sacadas directamente de una guía de viaje. El texto escrito por el príncipe Hisahito de Japón quedó segundo en un concurso literario, lo cual hace que la situación resulte aún más embarazosa. En su redacción, el joven príncipe narraba su experiencia al visitar las islas de Ogasawara, un archipiélago tropical sin habitantes situado a 1.000 km al sur de Tokio.

Según The Times, fue la revista local Shukan Shincho la que descubrió el plagio al que otra publicación, Women's Seven se refirió como “la afición al corta y pega de Hisahito”. No obstante, el asunto no ha tenido mucha repercusión en los medios tradicionales japoneses, conocidos por su trato especialmente respetuoso hacia la familia imperial japonesa. Un portavoz de la familia ha hecho saber que el príncipe añadirá una bibliografía al texto para asegurarse de citar correctamente dichos contenidos.

El príncipe Hisahito es el único hijo varón del príncipe Fumihito y la princesa Kiko, además del hermano pequeño de la princesa Kako y la exprincesa Mako, que a finales del año pasado renunció a su posición en la familia imperial tras casarse con un plebeyo.

Hisahito es el sobrino del actual emperador y el segundo en la línea de sucesión, únicamente por detrás de su padre. Su nacimiento concluyó la crisis de sucesión de su país, cuyas leyes impiden que una mujer acceda a la corona. Antes de su nacimiento el único posible heredero era su padre, ya que el emperador solo ha tenido una hija, la princesa Aiko. Únicamente hay otra persona más en la línea de sucesión al trono imperial japonés, justo por detrás de Hisahito, el príncipe Hitachi, tío del actual emperador con nada menos que 86 años. La supervivencia de la estirpe depende de que nazcan más hijos varones, un problema que suele suscitar constantes debates en el país nipón.

Pese a lo extraordinario de su posición, los padres de Hisahito han procurado asegurarse de que tenga una educación lo más normal posible optando por matricularlo en un colegio público en lugar de en la tradicional escuela Gakushūin, la preferida de la aristocracia japonesa.