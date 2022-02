Descubren que antes de morir el cerebro humano desata un "recuerdo de la vida"

Lo que ocurre en el interior del cerebro durante y después de la muerte son cuestiones que han desconcertado a los neurocientíficos durante siglos. Ahora, investigadores en un nuevo estudio, el primero de su clase, relatan lo que puede ocurrir en los momentos que circundan a la muerte.

Los científicos capturaron accidentalmente el órgano humano más complejo mientras se apagaba, y observaron que el cerebro puede permanecer activo y coordinado durante y después de la transición a la muerte, e incluso puede estar programado para orquestar lo que es conocido como "recuerdo de la vida".

