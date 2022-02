https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Messi: "En la Champions no siempre gana el mejor"

Lionel Messi aseguró que la Liga de Campeones, el principal objetivo de París Saint Germain, es un torneo "complicado" y advirtió que "no siempre la gana el mejor" equipo.

Messi recibió muchas críticas de la prensa -justificadas solo porque erró un penal, no por su juego- tras el último partido del PSG, pero confía en el equipo para seguir adelante en la Champions. Crédito: Gentileza

Lionel Messi aseguró que la Liga de Campeones, el principal objetivo de París Saint Germain, es un torneo "complicado" y advirtió que "no siempre la gana el mejor" equipo.

Por Redacción EL SEGUIR En un entrevista con la revista oficial del club parisino, el crack rosarino se refirió a la actualidad del equipo conducido por Mauricio Pochettino y la ilusión de conquistar la ansiada "Champions". "Ganar la Champions es complicado porque están los mejores y cualquier error o detalle te puede dejar afuera. Creo que tenemos equipo para intentar conseguirla. Estamos ilusionados pero hay que ir con tranquilidad", manifestó "Leo". Por su experiencia, como ganador de cuatro "orejonas" con el Barcelona, el actual número 30 del PSG advirtió que "no siempre gana el mejor" equipo y que para conseguir el título se necesita un conjunto "fuerte". "Los equipos fuertes son los que consiguen los objetivos", afirmó el capitán del seleccionado argentino. A seis meses de su llegada al club, Messi destacó que París Saint Germain está en crecimiento continuo desde hace "diez u once años" y que aún tiene "margen" para afianzarse como uno de los "mejores del mundo". "Cada vez se va haciendo más grande y no tiene nada que envidiarle a los clubes históricos", remarcó. En otro tramo, Messi elogió a sus compañeros Ángel Di María y Neymar, y habló de su nueva relación futbolística con la joven estrella Kylian Mbappé. "Era al único que no conocía pero de a poco nos vamos conociendo más adentro de la cancha para intentar relacionarnos mejor y sentirnos más cómodos", explicó. En este sentido, agregó: "Es muy lindo estar en la cancha con los mejores. En Barcelona ya me tocó y ahora me toca acá en París". Por último, el astro argentino habló de la hinchada de París Saint Germain y el gran ambiente que se vive en el estadio Parque de los Príncipes: "Es un estadio especial por cómo lo vive la gente que está los 90 minutos cantando. Lo viví cuando vine de visitante y ahora tenerlo cada semana es muy lindo. La gente se siente porque no para de cantar un minuto y la explosión después un gol, al ser un estadio cerrado, te retumba todo", relató. El plantel de París Saint Germain retornó a los entrenamientos luego de la derrota del fin de semana ante Nantes, como visitante, por 3-1 y ya se prepara para recibir el sábado a Saint Etienne por la fecha 26ta. de la Ligue 1. Luego, visitará a Niza y, recién el 9 de marzo, cerrará la serie de los octavos de final de la Liga de Campeones ante Real Madrid en España, en donde defenderá el 1-0 conseguido en el partido de ida en Francia. A Guayaquil Ecuador dejará la altura de Quito y se mudará a Guayaquil para recibir a la Argentina el próximo 29 de marzo, por la 18va y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. "¡La Tri jugará ante Argentina en Guayaquil!", informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en un comunicado. La medida, agregó, fue tomada por el cuerpo técnico que encabeza el argentino Gustavo Alfaro y aprobada por los distintos sponsors de la Federación. A falta de dos fechas, Ecuador, que en la penúltima visitará a Paraguay (24 de marzo), marcha tercero con 25 unidades y está a un paso de garantizarse la clasificación al Mundial de Qatar. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

