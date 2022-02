Concesionaria clausurada en Santa Fe: algunos de los damnificados recuperaron sus vehículos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El comercio ubicado en Av. Facundo Zuviría 3762 de la capital provincial permanece cerrado desde el 10 de febrero y su dueño fue imputado. Este miércoles, cuatro personas fueron citadas allí por la fiscalía para entregarles sus automóviles.

Este miércoles al mediodía cuatro personas retiraron sus vehículos del local donde funcionaba la concesionaria Mauric Automotores, en Avenida Facundo Zuviría al 3762. La entrega se llevó a cabo luego de que acreditaran ante la fiscalía que los automóviles eran de su propiedad.

La concesionaria permanece clausurada desde el 10 de febrero, medida dispuesta por los inspectores de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, que comprobaron que el local no contaba con la habilitación correspondiente. Esta revisión se vio motivada en un requerimiento realizado por el fiscal Agustín Nigro, que pretendía tomar conocimiento respecto al estado del lugar en el marco de una investigación por estafas reiteradas.

De hecho el dueño, M.C. (36), había sido imputado en 2021 por tres hechos de estafas, a los que en 2022 se sumaron al menos tres denuncias más. Se le endilgó haber recibido autos usados y no entregar el dinero correspondiente a los dueños una vez que los vendía, así como haber recibido dinero por parte de quienes pretendían comprar los vehículos para luego no llevar a cabo la operación.

En pocas palabras, se quedaba con los vehículos y con el dinero.

Vehículos recuperados

Tras presentar una nota de sus abogados junto a fotocopias de sus DNI y del título de propiedad del vehículo que habían entregado a la concesionaria, cuatro propietarios lograron recuperarlos. Fueron citados por la fiscalía este miércoles a las 10 en el local en cuestión, aunque debieron esperar por casi dos horas al personal policial que finalmente se presentó allí para permitirles el ingreso.

Uno de ellos debió trasladarse hasta su domicilio para buscar la copia de la llave, que afortunadamente había conservado, ya que la original no estaba en la concesionaria. Revisaron el lugar y junto con sus vehículos recuperaron los documentos correspondientes.

Hasta allí también se acercaron otros damnificados, aquellos que habían entregado grandes sumas de dinero con la intención de comprar los vehículos en cuestión. Uno de ellos explicó que le dio dos millones de pesos al dueño del local para adquirir una camioneta y, al igual que el resto, no solo no la recibió sino que aún no ha recuperado su dinero.