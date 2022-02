https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.02.2022 - Última actualización - 21:24

20:23

Una pareja santafesina que realizó el tratamiento está varada y el drama es compartido por otras familias argentinas y de otros países que se encuentran en distintas etapas del tratamiento en la capital ucraniana, considerada como "el útero del mundo".

Conflicto Rusia – Ucrania Fertilidad asistida y gestación subrogada: hay bebés argentinos nacidos y por nacer que no pueden salir de Kiev Una pareja santafesina que realizó el tratamiento está varada y el drama es compartido por otras familias argentinas y de otros países que se encuentran en distintas etapas del tratamiento en la capital ucraniana, considerada como "el útero del mundo". Una pareja santafesina que realizó el tratamiento está varada y el drama es compartido por otras familias argentinas y de otros países que se encuentran en distintas etapas del tratamiento en la capital ucraniana, considerada como "el útero del mundo".

En Ucrania, pueden realizar subrogación de vientres las parejas heterosexuales y deben estar legalmente casados por civil. Incluso, algunas parejas convivientes llegan a casarse solo para viajar e iniciar el tratamiento. Actualmente, hay cientos de parejas argentinas que hicieron el tratamiento: muchas que ya tienen sus niños y otras están próximas a viajar o en la dulce espera.

La historia de Sol

En plena pandemia se viralizó una noticia y conmocionó al mundo: un grupo de papás argentinos no podían llegar al encuentro con sus bebés en Ucrania, cuando se habían cerrado las fronteras y el espacio aéreo. En ese contexto, Nadia Novillo -una reconocida organizadora de espacios santafesina, que venía de un largo camino recorrido, varias pérdidas y resultados no deseados- se enteró de la existencia de la clínica BioTexCom en Kiev y se puso en contacto, en mayo del 2020.

Residencia Sofía, en Kiev (Ucrania) Foto: Gentileza Nadia Novillo

Kiev era conocido como “el útero de Europa” y ahora como “el útero del mundo”. Solo en la clínica nacen aproximadamente dos mil bebés al año, de papás de todo el mundo.

El 18 de enero de 2021, Nadia viajó junto a su esposo a la capital ucraniana a realizar un tratamiento de fertilidad y subrogación de vientre en la clínica. El 7 de febrero estaban de regreso y el 24 de ese mismo mes recibieron un mensaje de la institución que decía “Enhorabuena, estáis embarazados”. Ahora, es embajadora de BioTex -como iniciativa propia y sin fines de lucro-, ya que compartió su historia en su perfil de Instagram (@locaporelorden) desde que estaba “en la dulce espera” y comenzó a recibir consultas de parejas que estaban en camino de lograr su sueño de ser padres.

“La atención siempre fue excelente, todas las consultas fueron sin cargo, nos sacaron todas las dudas, el plan de tratamiento era muy completo y después de haber recorrido millones de consultas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, con un bibliorato de estudios médicos, ellos parecían tener la solución, pero por cuestiones laborales el viaje se pospuso hasta enero de 2021”, cuenta Nadia a El Litoral. Por el contexto de la pandemia y ante el riesgo de un nuevo cierre de fronteras, el apoyo de familiares y amigos fue determinante para tomar la decisión.

“Este tratamiento que hicimos -prosigue- nos incluía todo, desde choferes, traslados, tratamiento médico, alojamiento y traductor; cuando llegamos, nos esperaron en el aeropuerto y todos los servicios que nos brindó la clínica superaron ampliamente nuestras expectativas y la experiencia fue sumamente positiva, más aun porque logramos el embarazo en el primer intento”. “Además, durante los nueve meses estuvimos en contacto con la clínica, todos los meses recibíamos una foto y un video, una ecografía y un informe de nuestra bebé”, agrega Nadia. Todo el contacto con la gestante ucraniana era a través de la clínica, la conocieron cuando su bebé, Sol nació el 20 de octubre.

Originalmente, la partida de nacimiento ucraniana debe apostillarse y traducirse, viaja a Argentina por correo, llega al Colegio de Traductores y luego se inscribe en el Registro Civil y vuelve a Ucrania por sistema interno de la Nación; recién ahí se emite el pasaporte de emergencia en Ucrania. Ahora, se eliminó ese paso para agilizar el trámite: con la partida de nacimiento ucraniana la Embajada Argentina ya puede emitir el pasaporte de emergencia y, en cuanto se tiene la partida ucraniana apostillada y traducida, se explide el pasaporte, debiendo firmar los padres un compromiso de proceder a la inscripción al volver a Argentina. “En el caso de Sol -explica Nadia- una vez que llegamos a Argentina, el 1 de diciembre, hicimos la opción por la ciudadanía argentina para ella y tiene su DNI y su pasaporte argentinos”.

Sol es ciudadana argentina, nacida en Ucrania Foto: Gentileza Nadia Novillo

“Tuve la mejor de las experiencias en Ucrania, puedo decir que es un país con todo el atractivo turístico de cualquier país de Europa y muchísimos puntos de interés, es muy pintoresco, la gente es excelente, respetuosa, ordenada y correcta, se nota la cultura laboral que tienen todos, la gran mayoría maneja varios idiomas, la gastronomía es excelente también…”, recuerda la mamá.

Kiev (Ucrania), enero de 2021

“Juntos y unidos”: otros casos argentinos

Ahora, otra pareja de santafesinos está esperando que nazca su bebé por estos días y hay por lo menos cuatro parejas más con sus bebés ya nacidos; entre casi 200 parejas argentinas que se encuentran en alguna etapa del tratamiento tomando en cuenta solo el caso de BioTex. Una de esas parejas tenía vuelo este jueves y el miércoles se cerró el espacio aéreo tras el ataque de tropas rusas y quedaron “varados” en Kiev.

“Nosotros tenemos el mejor regalo de la vida, de Dios y el universo, que es nuestra bebé -agradece Nadia-, pero ahora estamos destrozados, nos toca en el alma lo que se está viviendo otras parejas: por un lado están las familias que están allá con sus bebés recién nacidos; por otro lado están las parejas que llegaron y están esperando que nazcan sus bebés; también hay otros papás en otros puntos de Europa que estaban esperando nacimientos para viajar a Kiev y ahora el espacio aéreo está cerrado; y, por otro lado, están todas las parejas argentinas que están en distintas etapas de tratamiento, algunos ya en la dulce espera, otros próximos a las fechas de nacimiento de sus hijos y otros en la etapa inicial, que recién viajaron y dejaron las muestras genéticas allá; la situación de todos es desesperante”, lamenta.

Nadia y su bebé, Sol Foto: Gentileza Nadia Novillo

Por el momento, la clínica preparó un bunker para refugiar a las parejas y los bebés. Sin embargo, las parejas argentinas están alojadas en Residencia Sofía, un barrio residencial de edificios, a 45 minutos del aeropuerto que, según imágenes recientes, es una zona que permanece tranquila y no fue afectada por los bombardeos. Sin embargo están en permanente contacto con Cancillería y, aunque intentan mantenerse “juntos y calmos” -dice Nadia- tienen todo listo y están preparados ante cualquier cambio de situación, ya que en las últimas horas el Gobierno ucraniano declaró el estado de sitio.

Por las razones de público conocimiento, la Embajada argentina en Ucrania sugiere a las y los argentinos abandonar el territorio ucraniano.



Nuestra embajada se encuentra atendiendo todas las situaciones de emergencia que puedan requerir. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) February 24, 2022

Por otro lado, la Embajada Ucraniana ya había pedido el miércoles a todos los argentinos que abandonen el territorio; aunque este jueves las autoridades anunciaron que había paso terrestre habilitado a Polonia y Rumania con pasaportes vigentes y que iban a flexibilizar los requisitos por coronavirus -pueden presentar el esquema completo de vacunas admitidas o un PCR negativo-. El problema es que algunos papás tienen sus bebés ya nacidos pero aun no tienen el pasaporte de emergencia; y los matrimonios con sus bebés por nacer no van a abandonar Kiev.

“Yo estoy en permanente contacto con ellos -comenta Nadia- pero hemos decidido respetarlos, contenerlos, transmitirles tranquilidad y calma, no indagarlos con preguntas y sí cuando ellos tienen algo que comunicar lo hacen, pero también son muy cautelosos”. “El último mensaje que recibí de la mamá que está esperando su bebé fue a las 13 -hora Argentina- (17 de Ucrania) de este jueves, porque también hay muchos medios de comunicación, sobre todo de Buenos Aires que están pidiendo comunicarse con ellos en vivo y ellos nos transmitieron que realmente es muy difícil, no pueden hablar, están desbordados, intentando mantenerse tranquilos y están en permanente contacto con Cancillería, y están en Residencia Sofía, juntos y unidos”, asegura.

“Es muy angustiante, todo el mundo me escribe y muchos me dicen “qué suerte que tuvieron ustedes que ya están acá con tu bebé, a salvo”, pero la realidad es que nos atraviesa igual, porque vivir lo que están viviendo ellos, ver las imágenes del simulacro, es muy desesperante”, lamenta.” “Esperamos que se pueda detener esto y no se llegue a más, que Dios y los países más poderosos detengan esto y esas familias argentinas que están allá puedan volver a casa con sus bebés y puedan seguir yendo las otras parejas de argentinos al encuentro de sus bebés por nacer”, concluye Nadia.