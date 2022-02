Colón quiere ser más guapo que Barracas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral



Los sabaleros y el "Guapo", con realidades diametralmente opuestas, vuelven a verse las caras después de 58 años. Barracas Central llega huérfano de puntos y con técnico interino. En Colón, Falcioni repetiría la formación.

Con escaso tiempo para descansar y trabajar, Colón vuelve a jugar "de local" en cancha de Patronato y recibe a un rival al cuál ya enfrentó en varias oportunidades en los torneos de ascenso, sobre todo cuando los sabaleros militaron en el torneo de la "C".

Llega Barracas Central, con técnico interino y habiendo perdido los tres partidos. Su "aventura" en Primera no arrancó bien, pero eso no quita que se convierta en un rival accesible para este Colón de Falcioni que logró 7 de los 9 puntos, aunque luciendo mucho más en los resultados que en el juego.

Contra Central Córdoba, Falcioni puso un punta más (Beltrán) por un volante (Sánchez Miño, ahora lesionado). Se desprende que si lo hizo en Santiago del Estero y ante un rival que llegaba mejor que Barracas Central al encuentro con los rojinegros, repetirá la idea en este choque, máxime teniendo en cuenta que jugará ante su gente.

Burián; Sandoval, Garcés, Novillo y Delgado; Aliendro, Lértora, Bernardi y Farías; Rodríguez y Beltrán fueron los once el martes y los que tienen chances de volver a salir a la cancha en este partido que dará comienzo a las 17, luego del cambio de horario propuesto por la policía, teniendo en cuenta las dificultades que hubo en el partido ante Godoy Cruz y que tratarán de solucionarse en este choque con Barracas Central, que seguramente tendrá mayor afluencia de público sabalero (pueden entrar 12.400 y ante Godoy Cruz hubo 10.400 según las estimaciones oficiales de la policía).

Yael Falcón Pérez será el encargado de impartir justicia, en tanto que ya se sabe el día y horario de los dos partidos que deberá afrontar Colón luego de este encuentro con Barracas Central y antes del clásico con Unión. El lunes 7 de marzo, Colón visitará a Tigre en Victoria a partir de las 19.15, mientras que el domingo 13 se medirá en Buenos Aires ante Lanús, a partir de las 17.

A propósito del clásico, se especula con la firme posibilidad de que el partido se juegue el sábado 19 en el estadio del barrio Centenario (será la primera vez en el año que Colón juegue en su estadio como local), ya que será fecha de clásicos y se programaría, para el domingo 20, el clásico rosarino.

El plantel de Colón esta vez concentra en Santa Fe (ante Godoy Cruz fue en Paraná) y está todo diagramado para que se traslade sin problemas a la ciudad de Paraná, al igual que los integrantes de la terna arbitral.

Volviendo al partido de este sábado en el Presbítero Grella, Colón y Barracas jugaron varios partidos en el ascenso. Hubo dos en 1948 por el torneo de Segunda División, con una victoria de Colón y un empate. Pero luego se enfrentaron en varias ocasiones en la C: se midieron en 8 ocasiones. La última vez fue el 26 de octubre de 1963 y ese partido terminó con la victoria de Barracas Central por 3 a 1. Desde allí en más, Colón ascendió a la B en el 64, Barracas se quedó jugando en la C y nunca más volvieron a coincidir en la misma categoría, razón por la cuál no se enfrentan desde hace más de 58 años y es la primera vez que lo harán en la máxima categoría.

"El dispositivo similar al del jueves pasado, se ajustarán detalles y pedimos que vengan con el ticket de ingreso, con el DNI y habrá moderadores para que se mejoren los ingresos. El otro día hicimos regresar dos micros con hinchas que no llevaban tickets o DNI. Lo que a nosotros nos irrita es que no se cumplan los ítems que solicitamos. Serán aproximadamente 500 los efectivos y se reforzará el ingreso a la ciudad de Paraná", señaló el jefe de la departamental de policía de Entre Ríos luego de la reunión que se llevó a cabo con los dirigentes de Colón, encabezados por el secretario Gustavo Ingaramo.

Por su parte, el apoderado del club, Luis Hilbert, dijo que "el hecho ocurrido el jueves del partido con Godoy Cruz en la sede (hubo balazos) y las pintadas, es un hecho que está investigando la policía y el fiscal. Nosotros vivimos tranquilos, no tenemos ningún tipo de relación, es un hecho aislado como puede ocurrir en cualquier lado, no tenemos conocimiento de esas personas, estamos ajenos a eso".