Anonymous: los hackers de está organización le declararon la "guerra cibernética" a Rusia

​Los piratas informáticos nucleados en la organización Anonymous declararon el jueves una “guerra cibernética” a Rusia por su ataque a Ucrania y se atribuyeron la autoría del ciberataque contra la televisora rusa RT.

“Anonymous declara oficialmente la guerra a Rusia; el colectivo hackeó el sitio web del canal de televisión de propaganda ruso RT”, dijo el grupo en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Ukraine is a democratic country being invaded by a fascist dictatorship, the battle isn't NATO vs Russia, the battle is democracy vs fascism