Crece la ofensiva sobre Kiev mientras Rusia afirma que negociará si Ucrania "depone las armas"

El segundo día de la invasión de Rusia a Ucrania se inició en la madrugada con al menos dos fuertes explosiones en el centro de Kiev, con edificios civiles afectados, y al promediar la mañana de este viernes se registraron disparos y explosiones en barrios de la capital.

Por su parte, el papa Francisco visitó la embajada rusa ante el Vaticano, donde se reunió con el embajador Alexander Avdeev para intentar mediar en el conflicto, luego de que la Santa Sede pidiera ayer que se evite "la locura" de la guerra, según revelaron fuentes vaticanas.

En tanto, tropas ucranianas informaron que se enfrentaban con blindados rusos en las localidades de Dymer e Ivanik, a 45 y 80 kilómetros, respectivamente, al norte de la capital.

Las explosiones y disparos en Kiev se registraron en el vecindario de Obolonsky, cuyos habitantes corrieron a protegerse cuando escucharon las primeras detonaciones, reportó la agencia AFP.

"Las tropas de asalto de las fuerzas armadas de Ucrania combaten alrededor de las localidades de Dymer e Ivankiv, donde llegaron un número importante de blindados del enemigo", dijo el ejército local en su página en Facebook. El avance de las "fuerzas del enemigo fue detenido a orillas del río Teterov", indicó este mensaje, que también consignó que "el puente sobre el río fue destruido".

hey people, let’s demand @Twitter to remove @Russia from here



no place for an aggressor like Russia on Western social media platforms



they should not be allowed to use these platforms to promote their image while brutally killing the Ukrainian people @TwitterSupport