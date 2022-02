https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 25.02.2022 - Última actualización - 12:42

12:38

El técnico tatengue explicó sus expectativas para el encuentro a jugarse en Junín, desde las 17 de este domingo. No definió al reemplazante de Luna Diale y dijo que "estamos preparando todo para dar un salto de calidad grande, que es lo que buscamos".

El entrenador tatengue, Gustavo Munúa, no definió públicamente quién será el reemplazante de Luna Diale, pero está entre Nardoni y Peralta Bauer. Crédito: Manuel Fabatía

El entrenador tatengue, Gustavo Munúa, no definió públicamente quién será el reemplazante de Luna Diale, pero está entre Nardoni y Peralta Bauer. Crédito: Manuel Fabatía

Unión juega este domingo El análisis previo de Gustavo Munúa: "Sarmiento es complicado y corre mucho" El técnico tatengue explicó sus expectativas para el encuentro a jugarse en Junín, desde las 17 de este domingo. No definió al reemplazante de Luna Diale y dijo que "estamos preparando todo para dar un salto de calidad grande, que es lo que buscamos". El técnico tatengue explicó sus expectativas para el encuentro a jugarse en Junín, desde las 17 de este domingo. No definió al reemplazante de Luna Diale y dijo que "estamos preparando todo para dar un salto de calidad grande, que es lo que buscamos".

Gustavo Munúa hizo declaraciones antes del viaje a Junín, para enfrentar a Sarmiento. No definió si jugará Nardoni o si lo hará Peralta Bauer, pero todo indica que pasa por allí la duda para reemplazar a Mauro Luna Diale, que será el gran ausente en el encuentro del domingo y quizás en los dos partidos siguientes que jugará el equipo, ante Platense y Banfield.

* "Lo más importante ha sido recuperar a los jugadores, porque la seguidilla de partidos es grande. Estamos intentando crecer y estar en todos los detalles para seguir mejorando".

* "Sabemos adónde vamos y contra quién jugamos; es un partido complicado, duro, un equipo que corre mucho, con gente grande y fuerte que nos va a exigir mucho. Estamos preparando todo para dar un salto de calidad grande, que es lo que buscamos".

* "Lamentablemente, Luna Diale tuvo un pequeño problema en el isquiotibial, por suerte no es muy grande. Nardoni y Peralta Bauer son totalmente distintos. Nardoni es dinámico y con recorrido por dentro, nos puede cumplir bien las dos funciones, ofensivas y defensivas. Peralta Bauer es técnico, habilidoso, rápido, con buena visión de juego, nos da variantes y ya veremos qué es lo que hacemos para reemplazar a Luna Diale".

* "Es muy positivo para nosotros que no hayamos recibido goles. Es el fruto de algo que trabajamos desde hace tiempo. Ya el año pasado hablábamos algo de esto. En los últimos cuatro partidos del torneo pasado, mantuvimos el arco en cero en tres partidos. Y ahora llevamos tres partidos más sin goles. Hay que mantener la concentración y no despistarse ni un solo segundo. De todos modos, no es algo exclusivamente de la defensa, sino que todo el equipo trabaja en esa faceta".

* "La seguidilla es para todos los equipos, no es sólo para nosotros. En mi caso, es fundamental que los jugadores puedan descansar y alimentarse bien cuando ocurren estas cosas. Hay que estar en todos los detalles para que los jugadores se recuperen rápidamente".

* "Somos un equipo que no culmina bien las jugadas a veces. Yo estoy conforme con la generación de situaciones, pero creo que a veces falta terminarlas mejor. Hay potencial suficiente para causarle más daño al rival. Es cierto que hicimos sólo dos goles y que uno de ellos fue de penal, pero a la hora de generar peligro, tenemos llegada".

* "No quiero comparar a Álvez con los delanteros que había antes. Jonathan es un jugador enérgico, dinámico, contagia mucho y sirve para romper situaciones en la defensa rival. Siempre le digo que tiene que insistir, porque a veces no se le da, como en el partido ante River. Y tuvo su premio contra Atlético Tucumán".

* "El equipo está creciendo, madurando, demostrando partido tras partido, no es sencillo haber construido esta estabilidad y mucho menos mantenerla".