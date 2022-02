https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 26.02.2022 - Última actualización - 9:22

9:17

Las cantantes estrenaron el video de su último corte con gran repercusión en redes sociales.

Espectáculos "Lágrimas y Flores", el nuevo tema de Soledad Pastorutti y Natalie Pérez Las cantantes estrenaron el video de su último corte con gran repercusión en redes sociales.

Este jueves llegó el día de la presentación del nuevo tema que Soledad Pastorutti produjo con Natalie Pérez. Se trata de “Lágrimas y Flores”, que estrenó video con una gran repercusión en redes sociales.

“Lágrimas y flores no me harán cambiar, ya perdí una vez, no me vuelvo a equivocar. Quedan mil amores para conocer, no te pongas mal, aunque no lo viste venir, el camino ya lo elegí, me voy sin ti”, dice el estribillo de la pegadiza canción.

En el video, ambas cantantes aparecen en la playa, mientras entonan el tema, bailando y guitarra en mano, para finalmente entonarlo a capela frente a un fogón. “Sole si antes te amaba, ahora que te conozco mucho más! Sos espectacular!”, escribió Natalie en su cuenta de Instagram, junto a unas coloridas fotos de la grabación del video.

La Sole también aprovechó para saludar a dos de los actores del clip: “Al fin nos conocimos con Samantha!!! Hernán y Samantha, Arequito y Estados Unidos. La pasamos genial haciendo juntos el videoclip”, escribió la santafesina sobre el encuentro con ellos.

La oriunda de Arequito hace unos días había lanzado un adelanto misterioso en redes, mientras que luego, la actriz de Las Estrellas se sumó, hasta que llegó el posteo conjunto posando en top y falda.

Con este estreno, la Sole termina una larga gira de presentación en múltiples festivales, mientras que Natalie llegó tras su show en Cosquín Rock y tras otro tema junto a Chano.