https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 26.02.2022 - Última actualización - 14:28

14:20

El Litoral dialogó con una residente italiana, una intérprete ucraniana, un periodista en Italia y un ex soldado de la URSS, personas que, sin conocerse, cuentan cómo sienten la guerra, el miedo por sus familias, el desabastecimiento en algunos lugares y los conflictos económicos.

Ataques militares Cómo se vive la guerra Rusia-Ucrania: dramáticos testimonios sobre los días en zona de conflicto El Litoral dialogó con una residente italiana, una intérprete ucraniana, un periodista en Italia y un ex soldado de la URSS, personas que, sin conocerse, cuentan cómo sienten la guerra, el miedo por sus familias, el desabastecimiento en algunos lugares y los conflictos económicos. El Litoral dialogó con una residente italiana, una intérprete ucraniana, un periodista en Italia y un ex soldado de la URSS, personas que, sin conocerse, cuentan cómo sienten la guerra, el miedo por sus familias, el desabastecimiento en algunos lugares y los conflictos económicos.

Gisela Mesa | [email protected]

¿Y si una bomba interrumpiera mi ocio sobre esta cama en la que duermo? ¿Seguiré contando las estrellas junto a mi hijo? Me pregunto a media noche y me digo “no pienses en eso”.

El 24 de febrero el mundo se despertaba con la noticia del inicio de la guerra Rusia-Ucrania: ¿guerra o invasión? La guerra es una calamitosa palabra de odio, tristeza y miedo. Donde dios es testigo del dolor de los pueblos que la padecen, del exilio de aquellos inocentes que deben emigrar hacia tierras lejanas de su querida ciudad natal. Es un monstruo grande que pisa fuerte...

El Litoral dialogó con cuatro personas que no se conocen entre sí, sin embargo los une una palabra: la guerra.

* Simona Manganella (Agrigento, Sicilia. Italia). Estudios en Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

“Esa mañana, la primera noticia cuando abrí los ojos fue que Rusia había atacado y que había empezado la guerra. Ya se hablaba de muertos y ahora de que la Bolsa europea está descendiendo. El gas y el petróleo subieron de precio. Decidieron sancionar a Rusia y bloquear las transferencias bancarias, no podrán utilizar el código swift. De la base Nato que tenemos acá en Sigonella (Sicilia) partieron drones militares. Estamos enviando a Ucrania mucha ayuda”.

-¿Cómo se vive la situación en Sicilia?

-Sicilia está viviendo el paro de los autos transportadores (por el precio del carburante). Y todo el mundo hace cola para poner carburante al auto. El paro además afecta porque los supermercados no vienen abastecidos. La realidad es que la gente está asustada y todo el mundo está comprando pasta, harina, alimentos para tener en casa. En este momento no sabemos qué pasará, pero en Sicilia tenemos bases militares americanas y no creo que sea bueno.

-Tu mamá es argentina, ¿existe la posibilidad de emigrar para nuestro país?

-Con mi mamá hablamos de esto aunque es realmente prematuro. La verdad es que yo tengo miedo… No se escucha otro tema en los medios y oír de muertos de guerras no es nada lindo. Mientras te contesto tomo mate recordando mi Argentina mi segunda patria y que si me llegase a ir de mi país, sea para visitar y no escaparme. Psicológicamente después de una pandemia que ya nos ha afectado mucho, esta es otra bomba de ansiedad.

* Guido Gazzoli (Italia, Milán). Periodista.

-¿Cómo afecta este desate bélico de Rusia y Ucrania en la economía de Italia? ¿Qué postura tiene el Gobierno italiano con respecto a la guerra?

-La respuesta es bastante fácil. Afecta no solamente desde ahora, porque la verdad muy pocos observadores pensaban en que iba a pasar una guerra, porque el primero que dispara pierde pero Putin atacó, sin embargo la consecuencia ya se está pagando desde hace tiempo. Recuerdo que la boleta de luz y de gas han venido con aumentos del 143 por ciento debido a que Italia importa el 41 por ciento del gas de Rusia. Eso se debe a errores macro de los ministros italianos, estos aumentos afectan a muchas familias, porque se refleja en los supermercados. El peso de la pasta triplicó igual que el de la harina, y se registró un pico de inflación, además los sueldos no han subido y hay mucho empleo no registrado. La postura del gobierno italiano es rechazar la invasión de Rusia sobre Ucrania.

-¿Por qué los analistas y medios de comunicación hablan de una “guerra híbrida”?

-Es una guerra donde hay muchos intereses en juego, pero básicamente donde Putin mantiene en vilo la Unión Europea, que saldrá de esta experiencia no destruida pero si debilitada tanto a nivel económico pero sobre todo político. Hay que pensar que Rusia está rodeada de países que están integrados en la OTAN y Putin está atravesando una crisis interna muy grave y el piensa que con la guerra pueda servir para a juntar a su lado una nación, en su espíritu nacionalista.

-¿Existe la posibilidad de que Italianos emigren a otros países en caso de que la guerra empeore?

-Desde hace años todos mis amigos, los italianos están emigrando de manera impresionante hacia otros países, porque la vida en Italia no es fácil claramente, y si esta situación empeora más crudamente el futuro de los italianos será de emigrar.

-El primer ministro italiano, Mario Draghi, condenó con firmeza el ataque ruso contra Ucrania y revela que "estamos trabajando con los aliados europeos y de la OTAN para responder inmediatamente con unidad y determinación". ¿Cómo ven los italianos esta postura?

-Acá tomamos en cuenta una frase de un gran actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo argentino, Enrique Pinti: “una nube de pedo”. Ningún italiano cree que tanto Italia como OTAN y la Unión Europea harán algo en concreto para ayudar a Ucrania a salir de esta situación y a mantenerse en el estado actual de república democrática, o sea hay algunos observadores que piensan que esta medida de Putin sirva para quebrar toda la Unión Europea y es una observación bastante interesante porque la importancia de la UE luego la de maniobra de Rusia, se va a quebrar de forma increíble y esto hay que decirlo con crudeza la UE nació y hasta ahora ha vivido más como unidad financiera porque unión ha tenido muy poco.

* Valentyna Samokhval (Madrid). Es intérprete ucraniana.

-¿Cómo estás viviendo el desate bélico Rusia-Ucrania? ¿Quiénes de tu familia se encuentra en Kiev?

-Cuando me desperté mi marido me dijo “empezó la guerra” no podía creer. Luego llamadas a familiares y es ahí donde te llega la compresión, te quedas helado. Después aparece el sentimiento de enfado, te preguntas como en pleno siglo 21 en centro de Europa pasa esto y empiezas a buscar la salida para poder ser útil a tu familia, a mi tierra. Tengo primos que viven en Kiev, solamente con una de ellas he podido hablar, después de una noche de horror y con mucho esfuerzo han podido abandonar la ciudad e ir al pueblo donde vive su madre. Con otros no he podido a contactar. Mi familia vive en Vinnitsa. Es una ciudad antigua y tranquila, pero hoy no paran de sonar sirenas, no paran de volar los aviones ni raquetas. Mi madre hace un mes tuvo coronavirus lo que llevo a una neumonía, está mejor pero sigue con tratamiento. Pasó todo un día en la bodega de su casa donde tiene humedad y por la noche ya encontraba peor. Mi hermana es médica, la labor que lleva es enorme. Sé que están trayendo la gente desde el sur de Ucrania y no paran a trabajar. Su marido es ruso, siberiano y dice que si pasa algo con su mujer o su hijo el mismo irá por los rusos. Yo vivo en Madrid pero con mi corazón con ellos.

-¿Cómo está el pueblo ucraniano en estos momentos?

-El pueblo ucraniano en estos momentos se siente decepcionado, desilusionado del mundo ponen sobre los valores del dinero por encima de vidas humanas. Todos velando por sus intereses y dejando a Ucrania pelear la guerra solo.

-¿Desde el gobierno ucraniano o de la Unión Europea han brindado alguna ayuda humanitaria?

-El gobierno ucraniano intenta mantener la calma, el transporte público está en disposición para sacar la gente civil pero los bombardeos no cesan y la labor se complica mucho. Muchos cortes de carreteras, los conductores buscan las salidas por sitios que parecían imposibles pero poco a poco se lo consiguen. De la Unión Europea de momento nada, de lo que yo sepa. Ya hay falta de medicamentos, por eso tardé de responder, porque la comunidad ucraniana intenta para mañana enviar el material necesario y créeme que es bastante difícil porque las farmacias a los simples compradores no venden ni adrenalina, ni antibiótico, ni muchas otras cosas que necesitamos. Y espero que pronto llegue la ayuda que los líderes políticos prometen tanto desde sus tribunas porque eso no es un capricho de esto dependen las vidas humanas.

-¿Qué sentís estar hablando de guerra en pleno en el 2022?

-¿Que siento estar hablando de guerra en pleno en el 2022? ¡La rabia! Porque todo el mundo veía como Putin dirige su política, tiene una lista de delitos y robos de tierras ajenas muy larga, ¿y qué respuesta obtuvo? Unas cuantas sanciones, ¿y qué? El beneficio de sus ataques es más grande que estas sanciones entonces puede seguir sin mucha preocupación y porque no. ¡Si el mundo entero a sus ataques le daba una respuesta contingente hoy no estaríamos hablando de guerra!

-¿Qué harás cuando te reencuentres con tu familia?

-Abrazarlos y no soltar. Porque solo en situaciones así comprendes que feliz estabas antes y que falta tanto hoy. Y me gustaría añadir algo: por favor no quedar tan apáticos viendo la desgracia de otros, cualquier ayuda nos sirve, los piquetes a embajadas rusas, ayuda humanitaria, vuestras oraciones ¡Cualquier cosa menos pasividad!

* Yuri Provilsky (Buenos Aires). De Ucrania, fue soldado de la URSS.

-¿Qué sentís estar hablando de guerra en pleno en el 2022?

-Creo que no era necesaria una guerra, considero que fue orquestado por el presidente de Rusia para mostrar potencial, aparte la guerra Rusia con Ucrania empezó en el 2014 por el lado de Donbass, en ciudad de ucrania que tiene piedra de carbón y sostengo que el presidente quiere ese recurso.

-Fuiste soldado de la URSS, ¿que sentís volver a hablar de guerra en siglo 21?

-Hice un servicio militar obligatorio, cuando era Unión Soviética, entre en 1990 y salí en 1992. Mi misión fue estar en un lugar donde había 15 nacionalidades como era la Unión Soviética, eran 15 países que estaban unidos; hice servicio militar, a veces un poco difícil a veces tranquilo, era jefe de máquina de comunicación.

-¿Qué extrañás de Ucrania?

-Extraño mi hermana, mi madre quien me dio la vida, eso duele. Mi familia no tiene dónde ir, se quedan en sus casas. Ellos viven en Vinnitsa, donde aún (viernes 25/2) la ciudad está tranquila pero el miedo está presente.