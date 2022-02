Línea directa: "herencia", "Putin y su megalomanía" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 26.02.2022 - Última actualización - 16:00

15:48

Herencia

JUAN R. BELL

"¿Será herencia? Los países no se mueren. Los que fallecen son sus ciudadanos. Pero a las deudas, las heredan los deudos. Si se ha contratado una deuda, se estima que se deberá pagar. No es válido llamarlos buitres, caranchos, depredadores o de otras formas, se debe cumplir. Si no, se acusará de estafador ya que se pidió, no lo regalaron y se gastaron. Muchos países lo hacen, unos los invierten en obras y otros los invierten en hacer regalos, dádivas y compra de votos. Es que las decisiones de los políticos se hacen en nombre de todos los ciudadanos, presentes y futuros. Si se permite que se tome deuda para hacer obras en beneficio de todos, vaya y pase, pero que algunos pocos se lleven lo de todos, no vale. Hemos visto a la presidente 'mendigar' por dos mil millones de dólares a China… otra vez. ¿Para qué lo necesitan? ¡Ah, para pagar deudas viejas! ¿Se podrá pagar o solamente se zafa y que otro se arregle?".

****

Vladimir Putin y su megalomanía

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Finalmente el líder ruso Vladimir Putin decidió invadir Ucrania. Tal como venían advirtiendo los Servicios Secretos de EE.UU., no era para un paseo que se movilizaran 190.000 efectivos en la frontera y el solo hecho de manifestarse amigo del otro mitómano lo puso bajo sospechas y dudas de sus intenciones. Según su visión aquellos países que pertenecían a la antigua URSS deberán volver bajo el paraguas de la actual Rusia y el mesiánico pianista que prestaba servicios en la ex KGB. No es una novedad esta guerra que en menor escala transcurría hace 8 años entre los separatistas rusos y los ucranianos pro-occidentales. El territorio es Ucraniano y no debería tomar posición a favor de los primeros, eso encenderá la mecha de una guerra no deseada pero con fuertes perspectivas de un conflicto mundial sin precedentes desde 1945".

****

Aumento salarial

MARTA SNAIDERO

"El 2/7/2020 bajo el título 'Culpan a la pandemia' , este medio publicaba lo que miles se resignan en voz baja a aceptar. El municipio, sindicato y gremio que dicen 'defender' derechos del trabajador municipal, no tienen autonomía para tomar el 'toro por las astas'. Esperan por meses, (ya estamos casi en el tercer mes del 2022), a ver qué hacen los demás, mientras todo el 2020 no tuvimos aumentos ni paritarias, perdimos un 50 % de valor adquisitivo en nuestros sueldos y como a criaturas, nos obligan a escuchar que lo vamos a recuperar de a poco... mentiras y más mentiras... Sobre el Impuesto a las Ganancias, bien... gracias. Esta situación obviamente recae en jubilados y pensionados que a la miseria otorgada post paritarias la verán reflejada en tres cuotas, la suma 'regalada' cual limosna, superada por lo que quita la Obra Social 'obligatoria' según el porcentaje que 'corresponda'. No se trata de cambiar figuritas; se trata de leyes y ordenanzas que no son respetadas. Mientras la ancianidad tiene que pagar sus pañales porque PAMI cambia de proveedores y no los entregan farmacias aunque dispongan en el depósito, nadie se percata de estos padecimientos, menos la dirigencia municipal. ¿Quién realmente piensa en el activo y pasivo municipal? Algún día se mirarán al espejo y quizás, les de vergüenza haber ocupado un sillón para el que no estuvieron a la altura".

****

Obra abandonada

UN LECTOR

"Estoy hablando desde French y Avellaneda, donde tenía sus materiales, maquinaria y grupo de tareas el operador que tenía a su cargo la construcción de la cloaca para el norte la ciudad. Levantaron campamento y sólo quedó el cartel, con la calle rota, el pavimento roto, la senda peatonal rota... Ahora bien, ¿quién se va a hacer cargo de una obra tan trascendente para muchos vecinos del norte de la ciudad de Santa Fe? Hemos ido a la vecinal y no tienen la menor idea. Algunos vecinos han hablado individualmente con algunos concejales y no pueden dar respuestas. El intendente, silencio de radio... ¿qué va a pasar con esa obra tan importante para el norte de la ciudad? No quedó nada ni nadie. Sólo el cartel abandonado".

****

Llegan cartas

Devuelvan el pasacalle

HUGO ÁLVAREZ

Rodolfo Walsh sostenía que su arma, desde la adolescencia, fue una máquina de escribir, y esa arma podía "ser un abanico o una pistola", dependiendo de quien la usara.

"Con una máquina de escribir y un papel podés mover a la gente en grado incalculable" sostenía el hombre que fue poeta, escritor, periodista, guerrillero y finalmente verdadero símbolo de la resistencia.

Esas palabras de Rodolfo cobraron gran sentido durante la ultima jornada de juicio por la muerte de Franco Casco, el pasado 17 de febrero en la ciudad de Rosario.

El cantero de calle Oroño volvió a estar dividido entre aquellos entusiastas del "lo mató la policía" y la resistencia del "son inocentes, causa armada".

La particularidad surgió cuando los seguidores de la teoría acusadora cortaron, quitaron y robaron un pasacalle ubicado en Oroño y San Luis, el cual estuvo desde la primer jornada recibiendo a la gente que pasaba por esa arteria tan concurrida de la ciudad.

El pasacalle contenía estas 8 palabras "vos sabes, son inocentes, causa casco: causa armada".

Esa frase movió a mucha gente, los hizo volver a dar valor a la centralidad de la interrogación ¿podemos asumir sin más como culpables a gente que nos grita que los oigamos? ¿debemos negarles el derecho a ser inocentes?

"Con una máquina de escribir y un papel podés mover a la gente en grado incalculable".

Transformado el papel en pasacalle y la máquina de escribir en pincel, el efecto sigue siendo el mismo.