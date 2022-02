Ucrania asegura que Turquía bloqueó el estrecho de Bósforo a los buques de guerra rusos

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, bloqueó la posibilidad de que buques de guerra rusos cruzaran a través del Mar Negro y así evitó que se profundizara la invasión a Ucrania.

La decisión del líder del Cumhurbaşkanlığı Külliyesi fue celebrada y dada a conocer por el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario de la nación de Europa del Este agradeció la postura que adoptó el jefe de Estado turco.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!