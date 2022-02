Marcelo Bielsa dejó de ser el entrenador del Leeds United

Tras la última goleada sufrida en Premier League, el rosarino Marcelo Bielsa dejó su cargo como entrenador del Leeds United.

El club británico confirmó la desvinculación del director técnico argentino, quien llegó en junio de 2018, mediante un comunicado en las redes sociales.

"Esta ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar durante mi mandato en el Leeds United, teniendo en cuenta todo el éxito que ha tenido Marcelo en el club", expresó Andrea Radrizzani, presidente de la institución.

“Con Marcelo como nuestro entrenador, tuvimos tres campañas increíbles y los buenos tiempos regresaron a Elland Road. Cambió la cultura del club y nos trajo una mentalidad ganadora a todos. Los momentos creados, particularmente en la temporada 2019/20 y ganar el ascenso a la Premier League, por supuesto, vivirán por mucho tiempo en todos nuestros recuerdos, incluidos los míos y los fanáticos", finalizó el máximo dirigente.

