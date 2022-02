https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 27.02.2022 - Última actualización - 11:15

11:03

Los jugadores de CRAI y SFRC, respectivamente, serán parte de la franquicia colombiana en la próxima edición de la competencia.

Superliga Americana José Gálvez y Valentín Fernández, los "Cafeteros" santafesinos Los jugadores de CRAI y SFRC, respectivamente, serán parte de la franquicia colombiana en la próxima edición de la competencia. Los jugadores de CRAI y SFRC, respectivamente, serán parte de la franquicia colombiana en la próxima edición de la competencia.

El rugby profesional está cada vez más "al alcance de las manos". La Superliga Americana de Rugby, es una prueba cabal de eso.

En dicha competencia, participan (por ahora) franquicias de seis países distintos: Jaguares (Argentina), Selknam (Chile), Peñarol (Uruguay), Olimpia (Paraguay), Cobras (Brasil) y Cafetero (Colombia). Justamente este último equipo, tendrá en sus filas a dos santafesinos.

José Gálvez, de CRAI y Valentín Fernández, de Santa Fe Rugby Club, formarán parte del elenco que tendrá su debut el 13 de marzo en el estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, Chile, nada más y nada menos que ante Jaguares, el campeón invicto de 2021.

Entre el 24 y el 25 de marzo, ambos jugadores viajarán a Buenos Aires, para de allí partir rumbo a Chile, donde se desarrollará la primera etapa del torneo.

En diálogo con El Litoral, ambos jóvenes (Gálvez tiene 23 años y Fernández 21), demostraron su alegría y la gran expectativa que tienen ante este nuevo desafío.

-¿Esperaban esta citación, cómo se enteraron?

Valentín Fernández: -La verdad que después del buen año que tuve y tuvimos como equipo en el club, tenía la esperanza de tener una oportunidad profesional como esta, pero siempre es una sorpresa linda tener una noticia como esta. Me llamó Nicolás Galatro, que es el manager y entrenador de la Academia Litoral, para preguntarme si tenía ganas de formar parte de Cafeteros. Inmediatamente le dije que sí, que estaba con muchas ganas.

José Gálvez: -Sinceramente no la esperaba para nada. Me enteré a través del Head Coach (el cordobés Rodolfo Ambrosio) que se comunicó conmigo.

¿Qué significa en sus carreras esta primera experiencia Internacional?

VF: -Esta oportunidad profesional para mi significa mucho, después de quedar afuera del sistema UAR, por una serie de lesiones, volver a estar en el radar es muy lindo y un premio al esfuerzo después de tanto tiempo. Creo que va a ser una experiencia muy buena y una gran oportunidad.

JG: -Este primer paso significa mucho, lo tomo como un premio a no bajar los brazos. Es algo que lo tenía entre 'ceja y ceja', era un norte para mi. Ahora tengo que seguir disfrutando la preparación.

-¿Qué creen que le pueden aportar a Cafeteros?

VF: -Al equipo voy a tratar de aportarle todo lo que me llevo a poder estar acá, las ganas, el esfuerzo y la energía no las voy a negociar, poder sumar desde donde me toque en cada partido o entrenamiento y poder estar a la altura de mis compañeros y el equipo.

JG: -Primero el compromiso, algo innegociable para con el staff y los compañeros de equipo. Y lógicamente, mucho trabajo y buena predisposición a todo lo que se presente durante el torneo.

-Después de ese primer año de competencia entera de la SLAR, ¿cómo imaginan esta edición?

VF: -Seguí mucho el torneo durante la primera edición, no tengo dudas que va a ser muy competitivo y con gran nivel. Todos los equipos tienen muy buenos jugadores, así que la competencia seguramente será muy exigente.

JG: -Me da la sensación de que el nivel sube la vara en comparación del año pasado y también imagino equipos mas parejos.