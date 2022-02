https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dio a entender que planificó hacer jugar a Gastón González en el segundo tiempo para aprovechar el cansancio del rival y que al equipo le sigue faltando “el salto de calidad de visitante”.

La autocrítica del técnico tatengue Munúa dijo que "no nos funcionó nada"

(Enviado Especial a Junín)

El entrenador tatengue, Gustavo Munúa, dijo luego del partido que “fue un partido trabado, disputado, no fue un partido bueno el nuestro, nunca tuvimos la posibilidad de dominarlo, buscamos variantes cambiando futbolistas y sistema. Hay que decirlo: no nos funcionó nada”.

Respecto de algunas decisiones que tomó en el armado del equipo y en algunas cuestiones tácticas, dijo que “tenemos desgaste y algunos lo van sintiendo. Lo pensé a González para el segundo tiempo, pero no salió. En cuanto a Juárez y Peñailillo, vi que había espacios para triangular y jugar por adentro, con pasadas al ataque del lateral. Por momentos se dio, pero más allá de las estrategias no fue un buen partido. Reconozco que no jugamos nada bien”.

Luego, Munúa señaló que “todos los partidos dejan aprendizaje y es cierto que de visitante tenemos que dar un salto de calidad, vamos a analizar el partido, vamos a corregir situaciones que hoy nos hicieron sentir incómodos y queremos pasar de página rápidamente. Vamos a jugar dos partidos en casa y necesitamos seguir siendo fuertes allí”.

“Es una lástima que nos hagan dos goles de pelota parada, son situaciones que se dan y nos tiene que servir para seguir creciendo”, dijo el técnico, coincidiendo con las declaraciones que hizo luego Corvalán, que puso especial hincapié en estos errores.

Sobre los cambios en el entretiempo, Munúa dijo que “hice los cambios porque quería darle más dinámica al equipo y ver si podíamos encontrarnos. Las lesiones son circunstancias que hay que estudiar por qué son, a veces son rachas y hay que tratar de encontrarle la explicación”, señaló, en relación a lo que pasó con Luna Diale ante los tucumanos y con Vera en este partido.

“Es cierto que nos cuesta asumir la iniciativa de los partidos pero es por la característica que tenemos como equipo. Ellos plantearon un partido de cuerpo a cuerpo, se sintieron cómodos yendo a buscar la segunda pelota y con esos balones largos nos complicaron”, concluyó el técnico rojiblanco.