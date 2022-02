https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 28.02.2022 - Última actualización - 3:53

3:52

Básquet

En un partido muy parejo, Colón no pudo en Santiago del Estero

El sabalero dominó el marcador en el primer tiempo pero no pudo prolongarlo en el complemento, donde el local Independiente mejoró y terminó festejando por 76-71. Matías Cueva, con 18 puntos, fue el goleador.

El equipo sabalero no logró mantener el ritmo de juego y cayó por un apretado marcador, aunque mostró una buena progresión en un partido con un bajo tanteador. Crédito: Gentileza Prensa Independiente



El equipo sabalero no logró mantener el ritmo de juego y cayó por un apretado marcador, aunque mostró una buena progresión en un partido con un bajo tanteador. Crédito: Gentileza Prensa Independiente

El Litoral en en

Básquet En un partido muy parejo, Colón no pudo en Santiago del Estero El sabalero dominó el marcador en el primer tiempo pero no pudo prolongarlo en el complemento, donde el local Independiente mejoró y terminó festejando por 76-71. Matías Cueva, con 18 puntos, fue el goleador. El sabalero dominó el marcador en el primer tiempo pero no pudo prolongarlo en el complemento, donde el local Independiente mejoró y terminó festejando por 76-71. Matías Cueva, con 18 puntos, fue el goleador.

Prensa Independiente Una nueva fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol trajo para Colón la dificultad de jugar en cancha ajena, en este caso ante Independiente de Santiago del Estero. El partido comenzó con bajo goleo de ambos bandos, hasta la aparición de Cuevas en la visita. En tanto, del lado del local, fue Sandrini quien tomó las riendas en ataque y respondió a las ofensivas sabaleras. Bajo esas condiciones se fue el primer cuarto con victoria para Colón por 16 a 13. En el segundo período mejoraron los dos equipos. El partido se hizo de ida y vuelta, y fue Colón quien logró sacar las primeras diferencias con una buena rotación del balón. Así fue que consiguió la primera diferencia de 7 puntos. Pero con el correr de los minutos, el equipo de Daverio levantó y logró empatar el juego. Con un par de buenos ataques, en los últimos minutos, el Sabalero cerró el cuarto arriba por 36 a 31. El segundo tiempo tuvo lo mejor del equipo santiagueño. De la mano de Ingratta dio vuelta la historia y sacó diferencias. Además, Tambucci y Tabbia hicieron buenos aportes en el local. Cuando parecía que Independiente se escapaba en el tanteador, un buen pasaje de la visita puso el partido en tablas (56-56). En el último capítulo Independiente tuvo un arranque muy bueno y utilizando a Oliveira en la pintura, empezó a conseguir espacios, puntos y una luz de diferencia de 9 puntos, con 5.48 por jugar. La visita se recuperó nuevamente de la mano de Ludueña y se acercó en el marcador, pero apareció Everton Oliveira para llevar a su equipo a la victoria. Fue por 76 a 71, y ahora Colón deberá buscar profundizar las virtudes que mostró y extender y predominio sobre todo a los cierres de los partidos. El próximo compromiso también será en la ruta: hoy lunes, a las 21, frente a Estudiantes de Tucumán. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: