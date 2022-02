Raúl Barboza, el hombre que llevó el chamamé al mundo llega a Tribus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El músico se presentará el viernes 4 de marzo en el local de República de Siria 3572. Con más de 70 años de trayectoria artística, está considerado “el mago del acordeón”. En una entrevista, adelantó detalles de la propuesta que desplegará, habló de la recepción de la música litoraleña en el exterior y de los trabajos que hizo con Ariel Ramírez.

El acordeonista Raúl Barboza se presentará en el escenario de Tribus Club de Arte (República de Siria 3572), este viernes 4 de marzo a las 21. Referente del chamamé y de la música litoraleña, posee una destacada trayectoria internacional, en especial en Francia, donde reside desde 1987. El hombre que contribuyó en forma decisiva a difundir la música guaraní en Europa, volvió al país luego de dos años de ausencia y durante el verano recorrió festivales en las principales ciudades del litoral. En ese marco, llega a Santa Fe.

En una entrevista concedida a este medio, Barboza se refirió en primer término a la recepción que cosechó por parte del público argentino tras dos años de ausencia. “En cada presentación, sea en dúo o en quinteto, el público recibió nuestra música con enorme cariño y mucho entusiasmo. Lo que he notado es que el pueblo no me pide más, de entrada, que toque los temas tradicionales. Antes, tenía que tocar más eso antes que los temas que compuse. Noto además que mi música comenzó a entrar en los jóvenes músicos. Chicos y chicas desde los 14 años para arriba”, señaló.

Barboza refirió también que, durante sus distintas incursiones en los escenarios, una pregunta que se reitera tiene que ver con el recibimiento de la música del litoral en el exterior. “Cuando llegué a Europa en 1987, no se conocía la palabra chamamé ni de dónde era, ni se sabía que viene de la zona guaraní. No es la música de una provincia, sino de una región. Al punto tal que el chamamé se toca también en el Brasil, porque hace 40 años fui a difundirla allí con un joven acordeonista”, explicó.

Embajador

Con base en Francia, Barboza llevó su música a países de los cinco continentes. De esa forma, forjó las condiciones para que el chamamé pueda desarrollarse a nivel internacional y se transformó en el principal difusor del género a nivel mundial, al punto que en los años 90 lo bautizaron como “Embajador del Chamamé”. Es por eso que podría decirse que su labor contribuyó en forma decisiva a la declaración del chamamé como patrimonio cultural de la humanidad.

“Un poco es así. Los maestros del chamamé (Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Abelardo Dimotta y otros) difundieron desde los años 30 el chamamé en Buenos Aires, donde dicho sea de paso no era muy bien recibido. Pero nunca viajaron al exterior, porque implicaba mucho dinero y aprender otro idioma. Yo me fui y no retorné, me quedé. Al quedarme, seguí tocando chamamé, o la música guaraní, en todos los festivales. La gente lo fue aceptando. Incluso grabé dos discos que recibieron premios. Pero soy un continuador, nunca quise tocar como mis maestros, aprendí de ellos, los ví tocar, compartí giras con grandes folcloristas”, explicó Barboza.

El nexo con Ariel Ramírez

Barboza recordó con respeto y admiración a Ariel Ramírez, con quien trabajó. “Ramírez era un hombre de la tierra. Y por eso la música que tocaba no la aprendió en el conservatorio, donde solo aprendió a escribir y a instrumentar. Era un fenomenal músico y compositor, con gran paciencia y un carácter maravilloso”, afirmó. Y recordó cómo se conocieron. “Él me llamó porque mi papá le decía que tenía un hijo que era un genio, refiriéndose a mí (risas). Entonces fui con mi acordeón a su oficina y me pidió que toque algo. No me acuerdo que habré tocado y me dijo: ‘Me han encomendado y ya compuse la música para una película que se llamará ‘Los inundados’, de Fernando Birri. Necesito que alguien toque el acordeón. Me pasó la música y la toqué en la película”, evocó.

Luego llegó la reconocida “Misa Criolla”. “Entre los temas, había una música con ritmo de chamamé. Entonces Ramírez me llamó y lo acompañé en la grabación. Luego, me convocó de nuevo cuando estaba en Francia. Nos encontramos y me contó que tenía que grabar con el tenor José Carreras, que quería grabar la ‘Misa Criolla’. Me preguntó si me animaba a acompañarlo, así que lo hice. Ariel Ramírez era un hombre que amaba el folclore y amaba el chamamé. Incluso grabé un par de chamamés suyos, porque me parecía justo tocar también músicas de autores no correntinos”, recordó.

Dúo

Por último, respecto a la propuesta con la que subirá al escenario de Tribus, Barboza indicó que va a tocar a dúo, en lo que será un concierto acordeón y guitarra, “como hacen los músicos clásicos”. “Si hay conciertos con violín y piano, violín y contrabajo o bandoneón clásico con un oboe. ¿Por qué no uno de chamamé con acordeón y guitarra. Siempre quise mostrar que se puede y nunca tuve inconvenientes en crearme dificultades”, cerró.

Puntos de venta

