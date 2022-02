https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 28.02.2022 - Última actualización - 10:10

9:53

Por el conflicto con Ucrania

El Spartak de Moscú sería expulsado de la Europa League

Si bien no fue oficializado por la UEFA, el conjunto ruso no podría ser parte de los octavos de final.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Por el conflicto con Ucrania El Spartak de Moscú sería expulsado de la Europa League Si bien no fue oficializado por la UEFA, el conjunto ruso no podría ser parte de los octavos de final. Si bien no fue oficializado por la UEFA, el conjunto ruso no podría ser parte de los octavos de final.

Spartak de Moscú, el único equipo ruso que está en competencia en los torneos organizados por la UEFA, sería expulsado de la Liga de Europa sin jugar los octavos de final a Leipzig, de Alemania, según adelantó este lunes la prensa germana.

El diario deportivo alemán Bild informó hoy que la UEFA anunciará en las próximas horas la expulsión del equipo ruso de la competición y Leipzig avanzará directamente a los cuartos de final.

Esta medida se sumaría a las que ya confirmaron el domingo tanto la FIFA como la UEFA en contra de Rusia por el conflicto bélico con Ucrania.

La entidad presidida por Gianni Infantino anunció que Rusia no podrá organizar ningún partido como local y todos deberán jugarlos en estadios neutrales y sin espectadores.

Además, cualquier representativo ruso deberá jugar bajo el nombre de la Unión de Fútbol de Rusia (RFU) y tampoco podrá utilizar la bandera ni se podrá reproducir el himno en la previa del encuentro.

Spartak de Moscú clasificó a los octavos de final de la Liga de Europa tras terminar primero en el grupo C y el último sorteo lo emparejó con Leipzig, que bajó de la Liga de Campeones y en el repechaje eliminó a Real Sociedad. Con información de Telam

El Litoral en en

Temas: