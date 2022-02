Pablo Javkin: "Necesitamos poner fin a la violencia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el acto por el 210° aniversario de la creación de la Bandera, el intendente de Rosario abogó por "trabajar unidos" para lograrlo y afirmó: “Las familias de la ciudad merecen vivir tranquilas".

Este domingo 27 de febrero por la mañana, el intendente Pablo Javkin presidió el acto de conmemoración por el 210º aniversario de la creación de la Bandera. Por razones climáticas no tuvo lugar el tradicional izamiento y la ceremonia se llevó adelante en la Galería de las Banderas del Monumento, donde el mandatario, junto a funcionarios municipales y provinciales, autoridades militares, civiles y clericales, fuerzas vivas de la ciudad y vecinas y vecinos, rindió homenaje al estandarte patrio y a su creador, don Manuel Belgrano.

La ceremonia dio inicio con el arribo al lugar de la enseña patria de manos de niñas y niños de distintos clubes de la ciudad, acompañados por la Banda del Liceo Aeronáutico Militar y su interpretación de Aurora. Posteriormente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, para luego dar paso a sendas invocaciones religiosas realizada por José Luis Urso, en nombre de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común, y por el arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín.

Al dirigirse a las y los presentes, Javkin les dio la bienvenida al lugar “donde hace 210 años Manuel Belgrano y María Catalina Echavarría, junto a las tropas y a los pobladores del Pago de los Arroyos, celebraron un acto fundacional para la patria y la historia de nuestra ciudad” y agradeció su presencia, haciendo hincapié en la participación de los veteranos de Malvinas “en un año tan especial en que se cumplen 40 años de la gesta”.

“Bajo un cielo albiceleste, las baterías inauguraron el acto en el que se izó por primera vez la bandera argentina”, recordó, para seguidamente afirmar: “Así fue que aquellos valientes, unidos en el sueño de una patria por construir, rompieron para siempre las cadenas de la esclavitud”. Y agregó: “En su memoria, tenemos la misión de resguardar su mandato de libertad”.

“Aquel sueño que parece lejano en el tiempo sigue flameando aún hoy, alto en el cielo. Belgrano es un gran padre para nuestra patria, por su visión, su osadía y su lucha incansable por la igualdad y la libertad. Nosotros, hijos e hijas de la cuna de la bandera, no podemos imaginar nuestra ciudad si no es desde la unión entre iguales”, expresó el intendente, al tiempo que remarcó: “Hoy tenemos un gran desafío en el que debemos trabajar unidos. Somos una ciudad de trabajadores que siempre se levanta de las situaciones más difíciles con el esfuerzo propio. Ahora, necesitamos primordialmente poner fin a la violencia. Las familias de la ciudad merecen vivir tranquilas”.

En este punto, Javkin hizo hincapié en el contexto de violencia e inseguridad imperante, no sólo en la ciudad. “Venimos advirtiendo hace mucho que parecía cómodo decir o pensar que la violencia era exclusividad de nuestra ciudad, que el crimen organizado y el narco operaban únicamente en Rosario. Lamentablemente vemos que no es así, que muchos compatriotas viven hoy la angustia de saber que su casa o su calle está amenazada”, señaló, a la par que consideró: “Pero a nosotros, a mí, nos toca defender a nuestra gente. Por eso pedimos una vez más que no haya miradas para el costado. Más fuerzas, más justicia, más penas, más cumplimiento efectivo de las penas, más autonomía para que podamos decidir en aquello que queremos y sabemos hacer: cuidar a nuestra gente. Principalmente, cuidar e incluir a nuestros más chiquitos”.

“Estoy convencido de que, si tenemos que rendir honor a algún legado, es al que nos dejó Belgrano hace 210 años atrás. Así como él izó el manto de la libertad, hoy es tiempo de que en Rosario, juntos, enarbolemos la bandera de la paz, y mucho más en un mundo que parece no aprender ninguna lección. Pasamos de nuevo una pandemia y de nuevo suenan tambores de guerra y violencia, de ampliación territorial y muerte, de opresión y desamparo”, aseveró el titular del Ejecutivo local.

Finalmente, Javkin destacó: “El General Belgrano y los pobladores del Pago de los Arroyos se unieron por la libertad. Los credos de nuestra mesa interreligiosa, sin distinción, se unen y oran por la paz. Hagamos lo propio: unámonos por nuestra gente. Como decía Belgrano, la vida es nada si la libertad se pierde”, y concluyó: “Esa libertad que Manuel sostenía como valor fundamental no es nada si no tenemos paz”.

El acto finalizó con la entrega del libro Los viajes de Belgrano a las niñas y los niños de clubes presentes y la entonación de la obra oficial “Belgrano. Marcha-canción”, del compositor rosarino José Antonio Bottiroli (Decreto 42765/2015).

Presentes

Del acto conmemorativo e izamiento de la bandera participaron, además, el secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe Alejandro Grandinetti, en representación del gobernador Omar Perotti; el titular de la Cámara de Diputados Pablo Farías; el jefe de la Guarnición Aérea Rosario y director del Liceo Aeronáutico Militar, comodoro Jorge Néstor Barros y demás miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales; el vicepresidente primero del Concejo Municipal, Lisandro Cavatorta; el coordinador General de Gabinete de la Municipalidad Rogelio Biazzi; el secretario de Gobierno Gustavo Zignago, y demás integrantes del Ejecutivo Municipal, entre otras y otros funcionarios municipales y provinciales.

Estuvieron presentes también el vicepresidente segundo de la Cámara Federal de Apelaciones, José Toledo; miembros del Centro de Soldados ex-Combatientes de Malvinas; representantes del Poder Judicial, del cuerpo consular acreditado y de fuerzas vivas de la ciudad, así como de la Universidad Nacional de Rosario, del Instituto Belgraniano, de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común, de universidades privadas, vecinales, asociaciones, diferentes credos, instituciones y fundaciones y clubes de Rosario.