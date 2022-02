Las medidas de la FIFA contra Rusia por el ataque a Ucrania

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El organismo pidió "que se restablezca urgentemente la paz", al tiempo que "ha tomado nota" de los reclamos de los seleccionados que no quieren enfrentar al conjunto ruso de cara al Mundial de Qatar 2022.

La FIFA determinó duras sanciones contra Rusia por el ataque a Ucrania y pidió "que se restablezca urgentemente la paz", al tiempo que "ha tomado nota" de los reclamos de los seleccionados que no quieren enfrentar al conjunto ruso de cara al Mundial de Qatar 2022.

"En primer lugar, la FIFA quisiera reiterar su condena del uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión de Ucrania. La violencia nunca es una solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por lo que está sucediendo en Ucrania. La FIFA vuelve a pedir que se restablezca urgentemente la paz y que se inicie de inmediato un diálogo constructivo", expresó el organismo en un comunicado.

Y añadió: "La FIFA se mantiene en estrecho contacto con la Asociación Ucraniana de Fútbol y miembros de la comunidad ucraniana de fútbol que han estado solicitando apoyo para abandonar el país mientras persista el conflicto actual".

De esta manera, se determinó que “la asociación miembro que representa a Rusia participará en cualquier competición bajo el nombre de ‘Unión de Fútbol de Rusia (RFU)’ y no ‘Rusia’; No se jugará ninguna competición internacional en el territorio de Rusia, y los partidos de local se jugarán en territorio neutral y sin espectadores; y no se usará la bandera ni el himno de Rusia en los partidos en los que participen equipos de la Unión de Fútbol de Rusia”.

Tras el reclamo de varios seleccionados que se niegan a enfrentar al ruso, la entidad respondió: "Con respecto a las próximas eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2022, la FIFA ha tomado buena nota de las posiciones expresadas a través de las redes sociales por la Asociación Polaca de Fútbol, la Asociación de Fútbol de la República Checa y la Asociación Sueca de Fútbol y ya ha entablado un diálogo con todos ellos. La FIFA se mantendrá en estrecho contacto para buscar juntos soluciones apropiadas y aceptables".

Con información de NA.