Invasión rusa La oposición criticó "la neutralidad" del gobierno argentino sobre la crisis en Ucrania

El ex presidente Mauricio Macri criticó al gobierno de Alberto Fernández luego de que la Argentina evitara condenar a Rusia por su invasión a Ucrania ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Días atrás la Argentina eludió expresar una condena rotunda a la invasión que Rusia está llevando a cabo en Ucrania", comenzó el mensaje de Macri.

Asimismo, continuó: "El comunicado de Cancillería se escabulló en jerga diplomática para evitar cuidadosamente hablar de invasión, de guerra (el comunicado habla de ´vientos de guerra´), de ofensiva rusa y de la violación de la soberanía territorial de Ucrania".

Además, subrayó que "con la misma táctica sigilosa, el presidente Fernández también esquivó en Twitter condenar a Rusia, a Putin y hablar de invasión".

Macri, quien calificó a los ataques de Rusia como "una flagrante violación a la integridad territorial de una nación independiente", confesó: "Esta actitud oficial nos avergüenza a gran parte de los argentinos que vemos las terribles imágenes de la invasión iniciada por (el presidente Vladimir) Putin, filmadas por los propios civiles indefensos".

"No tiene sentido exigirle nada de nada a este Gobierno que conduce al país sin ningún rumbo, también en su política exterior", precisó el exmandatario nacional.

En este último aspecto, Macri remarcó: "Sí tiene sentido señalarle que no puede esconderse detrás de palabrerías, exhibirlo ante todos los argentinos en su falta de valentía, de solidaridad y de humanidad".

Por último, sentenció que "el Presidente y todo el Poder Ejecutivo deberían condenar a Rusia, hablar de invasión acompañar las sanciones internacionales y anular de inmediato los convenios militares que firmó con Putin".

Durán Barba también se suma

El asesor político y consultor de imagen Jaime Durán Barba dijo estar "avergonzado" por la decisión del gobierno argentino de evitar condenar a Rusia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su invasión armada a Ucrania, al tiempo que remarcó que el presidente Alberto Fernández "no tiene ni idea de lo que es la política exterior".

"No tiene nombre, me avergüenza y apena. Nuestro Presidente no tienen ni idea de lo que es la política exterior", precisó Fernández en declaraciones al programa "SI pasa pasa", que conduce Diana Deglauy por Radio Rivadavia.

Por otra parte, Durán Barba explicó que "la ciencia ha avanzado tanto que fue posible conseguir una vacuna y combatir la pandemia con velocidad", pero "por otro lado se está tan interconectados que cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del mundo va a afectar a todos inmediatamente".

El ecuatoriano se refirió a la invasión de Rusia a Ucrania y ejemplificó: "Si la llevan al ciberespacio pueden fácilmente destruir al internet y ahí tendrían problemas todos los seres humanos".

Asimismo, advirtió que en la guerra que mantiene en vilo al mundo entero hay "personas antiguas que no entendieron la nueva evolución de la tecnología y pueden destruir a la humanidad".

Por otra parte, analizó el papel de China y señaló: "Es la gran potencia. Tiene una lógica que es difícil de entender desde occidente", pero detalló que "ellos siempre han jugado a sus intereses, pensando que el mundo tiene un centro y allí están ellos".

Además, aseguró que no es un país comunista: "Con la caída del Muro de Berlín, adoptó una economía capitalista".

