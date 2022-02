https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El capitán tatengue fue crudo en el análisis y reconoció lo que todos vimos: que Unión cometió errores, jugó su peor partido en el torneo y perdió con justicia.

Hubo autocrítico, eso no se puede negar. Cada cuál la hizo a su manera. Munúa reconoció que nada funcionó y que la victoria de Sarmiento no se discute. Claudio Corvalán fue más crudo, quizás todavía con las revoluciones "a mil" pero con la experiencia y la palabra autorizada de un capitán, reconoció que hubo errores y que no se hicieron las cosas como se habían planificado.

"Nosotros vinimos a buscar los tres puntos, eso está claro y no caben dudas, pero se nos hizo difícil. Luego del primer gol nuestro, nos costó asociar juego; y en el segundo tiempo fuimos a buscarlo, pero no tuvimos claridad. Ellos aprovecharon dos errores nuestros y ganaron bien", dijo Corvalán.

-¿Te deja preocupado la derrota y la actuación?

-Cometimos errores puntuales y esas son las cosas que no nos podemos permitir. Esos detalles de la pelota parada es lo que más duele. Este es un lindo tirón de orejas para que estemos despiertos, hay que aprender de esto para que no vuelva a pasar que por dos pelotas quietas nos ganen un partido. No se murió nadie y tenemos revancha el viernes. A nosotros nos agarra dormidos y hay que hacerse cargo, pero no nos puede pasar más, hay que estar más atentos.

-¿Y el tema de las lesiones?

-Son muchos partidos seguidos, por eso creo que si tenemos algo hay que decirlo y que las ganas de jugar no nos traicionen. No es cuestión de caerle a nadie ni echarle culpas a ningún compañero, pero cada uno conoce su cuerpo y si hay alguna molestia, por pequeña que sea, hay que decirlo. A veces, las ganas de jugar llevan a que una pequeña molestia se convierta en una lesión.

-¿Qué fue lo que se planificó y se dejó de hacer?

-Si lo hubiésemos planteado desde la presión bien arriba o mantener el resultado a partir de la tenencia de la pelota, capaz que el resultado era distinto. Nuestro fuerte son las transiciones rápidas y cuando nos dan la pelota, nos cuesta el funcionamiento. Con Atlético pasó lo mismo, se hizo un partido trabado y llegamos al gol y se abrió. Pero tuvimos un primer tiempo bastante complicado en el juego.

-¿Había que atacar más, según lo que decís?

-No, no... La idea era clara, y era la de presionar en todo momento, pero creo que no supimos hacerlo en otro lugar de la cancha cuando ellos nos rompían la presión alta por medio del pelotazo, tienen gente arriba que va bien de alto y que saben aguantar la pelota. Además, ellos jugaron mucho a la segunda pelota, con envíos largos que iban a buscar cuando se producía el rechazo nuestro.

-El equipo hizo un partidazo, tanto en el clásico como ante River, pero van tres partidos en los que el funcionamiento no es el mejor...

-Hay que estar tranquilos... No fuimos los mejores por sacar 7 puntos en tres partidos y no somos los peores ahora porque perdimos. Nos falta regularidad de visitante, eso sí. Generamos una ambición en la gente de salir a pelear arriba y por cosas importantes. Y eso es lo que no debemos perder. Si queremos luchar por cosas importantes hay que superar estas situaciones. Hay que poner la cabeza en agua fría, no ganamos nada, queda mucho camino y hay que seguir por el mismo camino de la humildad y la ambición.

Munúa se destacó por la manera simple y sencilla con la que fue resolviendo cosas: 1) le dio una identidad de juego al equipo; 2) eligió y potenció los intérpretes; 3) le encontró la posición ideal a algunos jugadores (caso Roldán); 4) no modificó cuando vio que había encontrado un buen nivel. En este partido en Junín, abandonó algunos de estos preceptos. Desestimó el buen juego por afuera que siempre ha tenido este equipo bajo su conducción, quiso cuidar a un jugador clave como Gastón González para incluirlo en el segundo tiempo -supuestamente para que enfrente a rivales más cansados- pero le salió mal. Y lo propio pasó con Juárez y Peñailillo, a quiénes los puso con perfil cambiado y los tuvo que sacar en el segundo tiempo porque jugaron mal, no pudieron o no entendieron la idea del entrenador.

Más allá de eso, Unión no tuvo ese nivel de intensidad física que lo ha distinguido en otros partidos. No se vio un equipo que "muerda" al rival y lo lleve al error. Las situaciones de peligro fueron muy escasas, reducidas al gol (remate de Roldán desde afuera del área) y un cabezazo de Diego Polenta que pegó en el poste. Al partido lo perdió bien y jugando mal. Con semejante panorama, es poco más lo que se puede agregar.

Actividad

El plantel de Unión se fue derecho desde Junín a Casasol, los jugadores durmieron allí, desayunaron y entrenaron este lunes, tras lo cuál se fueron a sus domicilios. Este martes y miércoles se entrena a las 9 de la mañana y el jueves habrá práctica por la tarde y luego concentración en Casasol para esperar el partido del viernes a las 19.15 ante Platense, en el 15 de Abril.