Denuncia mala praxis durante un curso de extensión de pestañas: podría perder la córnea

Se trata de una joven que llegó a la capital neuquina para recibir una capacitación. Tiene que esperar que ceda la inflamación para determinar el daño.

Una joven zapalina realizó un curso de extensión de pestañas hace casi dos semanas en la capital neuquina y terminó con los ojos inflamados. Aún espera que se desinflamen para el oftalmólogo determine el daño causado al menos en una de las córneas.

No era la primera vez que Solange Hernández acudía a la capital neuquina para hacer un curso en una institución reconocida en la región. El último había sido para hacer uno de barbería. “En reiteradas ocasiones dije que para mí eran considerados como una institución de prestigio por eso los elegí para hacer este curso y decidí viajar únicamente para poder realizarlo, pero que me sentía totalmente decepcionada de la manera en la que esta profesora dictó el curso”, señaló Hernández.

La joven acusó la profesora de indicar que las pestañas iban adheridas a la piel e incluso que les realizó un gráfico en una pizarra para demostrar cómo se pegaban. “Fue la profesional de su institución la que me pegó las pestañas directo al párpado llenando ’huecos’, como dijo”, aseguró Hernández.

Dijo que ella se comunicó a través del WhatsApp que figura en la página de Facebook el día 23 “porque los días anteriores, mis ojos no daban más de inflamados y lo que menos se me pasó por la cabeza fue reclamar”.

Contó que cuando acudió al hospital local, le dijeron que era una reacción alérgica a lo que le habían adherido a la piel y que le obstruía los poros. Sostuvo que recién ahí fue cuando supo que le habían hecho daño. “Anteriormente no tenía conocimiento que las pestañas no se adherían a la piel y no fue bajo ninguna publicación que me comuniqué, fue directamente al WhatsApp de la institución”, agregó.

Señalo que la única persona que le manifestó su polaridad fue la secretaria, pero que desde ese día nunca más nadie de la institución se comunicó con ella para saber cómo estaba. Aunque “sí para decirme o tratar de imponerme que no nombre más a la institución” cuando a “la única persona que expuse con nombre y apellido fue a la negligente que tienen como profesora lucrando con la salud de las personas”.

La joven aseguró que “la denuncia está hecha, pero que los tiempos de la justicia, lamentablemente, todos sabemos cómo se manejan”.

Hernández dijo que es la principal interesada en que se llegue hasta las últimas consecuencias. “Todavía estoy bajo tratamiento médico, esperando que mis ojos desinflamen para que el oftalmólogo determine el grado de daño que me causaron porque mi córnea derecha fue la más lastimada. No tengo nada más para decir solo que como personas me parecen terribles, porque lejos de pedir una disculpa siguen haciendo daño a través de falacias”, cerró la joven denunciante.

La respuesta del centro estético

Por su parte, desde el Centro de Capacitación Profesional Especializado en Peluquería y Estética realizaron su descargo en la cuenta oficial de su página de Facebook.

Destacaron su trayectoria como institución dedicada a la capacitación en la región. En cuanto a la denuncia pública, señalaron que “el taller de colocación de pestañas se dicta desde hace muchos años bajo la misma modalidad. El alumno trae o compra su producto, la profesora hace una demostración de cómo aplicarlas y los alumnos hacen una práctica entre ellos bajo la supervisión de la profesora”.

En relación a la situación de la denunciante, aseguraron que tomaron “conocimiento de lo sucedido el día 24/02 o sea 8 días después. Fue a través de una publicación realizada por la persona que realiza la denuncia en las opiniones de nuestra página de Facebook. La publicación nunca fue removida y permanece al día de hoy publicada”.

Dijeron que ese mismo día se comunicaron con la denunciante para informarse de lo sucedido, para manifestarle su solidaridad y ofrecerle lo que fuera necesario. “Desde ese momento se comunicó diariamente para reiterar el ofrecimiento. Nunca fue agredida, amenazada o intimidada desde ningún lugar”, agregaron.

Desde la institución manifestaron su preocupación por no poder defenderse públicamente, por “no conocer que ha pasado efectivamente, ¿porque solo le ha sucedido a esta persona y no al resto de los participantes si es como se denuncia?, que se nos acuse de no hacernos responsables, que esto nos afecte y a todos los que trabajamos en esta Institución”.

E indicaron que les queda “esperar recorrer el camino legal si es que realmente existe la denuncia, porque al día de hoy no nos consta”.