Taborda: "La industria tiene perspectivas de seguir creciendo en 2022"

Martes 01.03.2022

El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda, evaluó de "excelente" el desempeño que, con pocas excepciones, tuvo el sector el año pasado, con crecimiento de dos dígitos en casi todos los sectores; destacó con énfasis el aumento de las manufacturas de origen industrial que en 2021 fueron un 101,7% más que en 2020 y que en algunos casos como lácteos y biocombustibles compensaron su caída en el mercado interno y dijo que tienen grandes perspectivas de seguir creciendo este año.

"El sector industrial lideró la recuperación de la economía y del empleo, de los 45 mil puestos de trabajo que se crearon en el sector todo el país el año pasado, unos 5 mil correspondieron a Santa Fe, lo que es muy importante porque veníamos de años de destrucción de puestos de trabajo. Lo mismo que el nivel de actividad, veníamos de 5 años consecutivos de caídas", dijo Taborda; al tiempo que pidió implementar "medidas revolucionarias" para incorporar a la mayor cantidad de argentinos desempleados porque estamos trabajando con el mismo sistema y va mal.

-¿Como empezó 2022?

-A pesar de que en enero estuvimos complicados por el recrudecimiento de la pandemia, con un ausentismo alto, hubo una recuperación respecto a enero de 2021, según los primeros datos que se conocen por la información que difundió CAME y la UIA. Esto muestra que una vez regularizada la situación que provoca la pandemia y que concluya el período de vacaciones, la recuperación va a continuar.

-¿Hay mercado interno y externo para que siga?

-Si. Estamos muy atento a las restricciones externas. A principios de año se empezó a notar una ralentización de las aprobaciones de importación y de los giros al exterior. Tenemos noticias que se está regularizando a partir del principio de acuerdo que se alcanzó con el Fondo. Lo que estamos viendo es el incremento de las tasas de interés en algunas líneas de créditos, lo que nos preocupa. Es una cuestión pendiente aún el sistema financiero.

-Los industriales han destacado fue la oferta de los programas de financiamientos accesibles.

-Hay una línea de créditos que incluye descuento de cheques, créditos a capital de trabajo, etc., que es donde estamos sufriendo incremento de las tasas de interés; y están los líneas de inversión productiva destinadas, por ejemplo, a la compra de maquinaria agrícola, que se mantiene con tasas de interés muy competitivas. Todavía tenemos restricciones importantes por las regulaciones financieras y no logramos monetizar los créditos que son solicitados por a la industria. Tanto a nivel provincial como nacional vemos que por más que las tasas de interés sean espectaculares, si seguimos con las mismas regulaciones nunca van a llegar al destinatario.

-¿Es la inflación el principal problema que tiene hoy los industriales?

-La dividiría en dos partes. Una es la inflación núcleo que es la que tenemos continuamente porque al mantener el dólar oficial estable y al incrementarse los costos en pesos a nivel interno, nuestros costos se incrementan en dólares. Esta es una preocupación muy importante que tenemos. Otra es la inflación en dólares como consecuencia de la pandemia que está sufriendo el mundo en general, sobre todo por la falta de regularización de la producción en Asia, Europa, en particular en los precios de la logística y la energía, que están incidiendo en forma importante en los costos locales, que podría agravarse con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania.

-Te preguntaba por la inflación porque atrás de esta variable está el aumento de las tasas de interés.

-Así es y es un problema porque los informes que producimos muestran en todos los casos que el incremento de los costos es superior a lo que trasladamos al precio final del producto y eso afecta la rentabilidad. Y cuando eso pasa, la producción no se incrementa a la velocidad que está pidiendo el mercado lo que deriva en una escasez del producto que alimenta el aumento de los precios y así se genera un círculo vicioso. Con rentabilidad podríamos invertir más para ampliar la capacidad instalada y producir más, que es lo que queremos todos.

-¿Como crees que influiría en la industria un acuerdo con el FMI?

-En principio, de dos maneras. Por un lado positivamente porque se regularizaría de alguna manera el acceso a las divisas y se haría más fluido el comercio exterior y la otra es negativa ya que las tasas de interés deberían ser positivas por lo que deberían ser más altas que la inflación. Siempre el crecimiento industrial se basa en cuatro o cinco ingredientes que son tarifas razonables, tasas de interés negativas para la producción, incentivación al consumo, un tipo de cambio competitivo y tener divisas para importar. Un acuerdo con el Fondo afectaría a alguna de estas condiciones, pero si son trabajados en forma razonable no creemos que incidan en la actividad industrial.

-Anunciaron aumentos de las tarifas de los servicios públicos. ¿Están preocupados por los aumentos o los consideran razonables?

-Hablamos de tarifas razonables es porque consideramos que hay un servicio público que se debe pagar, que hay subsidios que se deben eliminar en los sectores que no los necesitan porque pueden pagar. Una tarifa razonable para un sector productivo es política de Estado, nosotros no queremos que nos regalen la energía sino tener energía suficiente a un precio razonable, no con incrementos desmesurados como sufrimos en el gobierno anterior.

-Es decir que a los aumentos anunciados los consideran razonables.

-Si y sobre todo hay que asegurar la provisión porque no hay tarifa más cara que la que no se tiene.

-¿Que planes tienen para este año desde el Foro Industrial Regional?

-Tenemos una reunión prevista para marzo. Como fue electoral, el año pasado fue un año muy complicado para trabajar en conjunto. Tenemos que trascender estas coyunturas y trabajar todos juntos en los cuatro pilares que son el empleo, la educación, el financiamiento y las obras de infraestructura. No estamos conformes con la velocidad con la que se están dando los cambios necesario para trabajar sobre estos ejes, no van a la velocidad que nosotros queremos. Tenemos mucha gente desempleada y con el sistema que nosotros tenemos no avanzamos. Estamos contentos porque recuperamos 45 mil puestos de trabajo industriales y tenemos 7 millones de argentinos sin trabajo. La educación técnica lo mismo, no le dimos la velocidad que tiene que tener. Las obras de infraestructura en la región todavía están pendiente. Hay mucho para trabajar, para coordinar. Esto no es un problema de partidos políticos sino de políticas de Estado, que las podamos trasladar en el tiempo. Desde la UISF vamos a seguir trabajando para que esto tome velocidad porque consideramos que es la salida a la recuperación económica de Argentina.

-Hubo un gran debate en los últimos tiempos sobre la posibilidad de hacer minería y exploración off shore.

-La explotación off shore se hace en el país y está más que probado que se puede desarrollar sin problemas. El caso más cercano que tenemos es Brasil, donde se explota en todas partes y no trajo ningún problema ni va a afectar el turismo. No trae consecuencias y genera divisas. Respecto a la minería, cuando se hace con responsabilidad y de acuerdo a lo que indican las normas, también es una fuente de ingresos y generación de empleos muy importantes. Mientras se cumplan con todas las regulaciones y el medio ambiente, no vemos ningún tipo de problema para que se desarrollen, al contrario.

-¿Cual es el ánimo de los industriales de la región para enfrentar el 2022?

-Más del 30% informó que va a crecer de forma importante, más del 30% que va a crecer, algo más del 20% que se va a mantener estable y solo el 14% ve perspectivas negativas. Por lo tanto, el animo de los industriales es bueno pero requiere de una serie de medidas para seguir creciendo. El uso de la capacidad instalada creció, estamos en el 70%, pero tiene mucho para seguir creciendo si tomamos las medidas adecuadas, sobre todo en las pymes, que es el empujón que nos está faltando. Creemos que si la macroeconomía se acomoda, podemos empezar a consolidar el proceso de recuperación y convertirlo en crecimiento sostenido en la región.