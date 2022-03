https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 01.03.2022 - Última actualización - 9:17

9:15

Hay quienes las descubrieron hace no mucho tiempo, pero en su mayoría son habitués y propaladores de los beneficios de adquirir productos elaborados acorde a los principios de la economía social.

En el sur provincial Las Ferias y Mercados Arriba Rosario multiplican la cantidad de consumidores Hay quienes las descubrieron hace no mucho tiempo, pero en su mayoría son habitués y propaladores de los beneficios de adquirir productos elaborados acorde a los principios de la economía social.

Las Ferias y Mercados Arriba Rosario se han convertido en parte del paisaje cotidiano de la ciudad, se erigen en espacios públicos siendo escenario para el encuentro entre productores y consumidores, que generan lazos de confianza y fidelidad, valores esenciales para la construcción colectiva de la sociedad. Surgieron como una herramienta de inclusión sociolaboral 20 años atrás y se convirtieron en un sello distintivo de Rosario.

La Municipalidad de Rosario, a través de la secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y la Subsecretaría de Economía Social promueve el desarrollo de estos espacios reservados para los emprendedores de la economía social enmarcándolas en el Plan Cuidar.

Los espacios de comercialización de las Ferias y Mercados Arriba Rosario son 48, en los que más de 1.000 familias emprendedoras exhiben para la venta sus producciones de alimentos saludables, objetos de decoración para el hogar, que son realizados siguiendo principios de sustentabilidad, vestimenta y accesorios de moda y las clásicas producciones agroecológicas de los parques huertas.

El destacado rol del consumidor

Hay consumidores de paso que utilizan estos espacios para compras espontáneas, como es el caso de lo que ocurre semanalmente en la feria de plaza Sarmiento, donde las paradas de colectivos congregan gente que aprovecha a realizar alguna compra. Esto no significa que sean consumidores ocasionales sino que , al menos una vez a la semana, hacen una compra.

Foto: Gentileza

“Me gustan mucho las ferias, aunque no soy consumidora habitual. Me gusta mucho que todo lo que hay acá es muy atersanal, todo está hecho a mano, la gente se toma un tiempo importante para hacerlas y contarnos a los consumidores cómo hicieron los objetos. Me gusta poder acceder a estos objetos” graficó Sofía, quien detuvo su paso al atravesar la feria de plaza Sarmiento para adquirir un hada con el objetivo de decorar su casa y tener buena suerte.

Liliana, docente, y vecina de plaza Sarmiento, está buscando un duende para regalar. “Valoro el trabajo de los emprendedores. Me encanta comprar en las ferias porque me gustan las artesanías”, dice y agrega: “Hay que comprar en las ferias porque estos objetos son especiales y reflejan el creativo trabajo de los emprendedores”.

Andrea es de Pérez, mientras espera su colectivo en plaza Sarmiento, aprovecha para comprar aros. “Compro acá porque los productos son únicos, lindos y tienen calidad y precio. Las cosas acá son originales. Siempre algo me llevo", dice mientras realiza su compra.

En plaza San Martín, los consumidores en su gran mayoría son habituales, pero están los de paso, que hacen sus compras mientras realizan otras tareas o tienen un descanso en sus trabajos, ubicados próximos a la feria. Aquí se distingue el consumo de verduras y hortalizas agroecológicas.

Patricia relata que “elige adquirir verduras y hortalizas por su calidad y su precio justo”. Esta mujer, que trabaja en la zona, también elige llevar “los panes y delicias dulces” que se venden en el lugar.

María escoge tomates y acelgas mientras dice: “No soy del barrio, sé donde puedo encontrar a las ferias y vengo. Acá consigo alimentos frescos, saludables que son buenos para el cuidado de mi salud”. Esta mujer, de blanca cabellera, confiesa entusiasmada: “Visité las huertas donde trabajan, como la de Molino Blanco, para conocer los espacios donde se producen estos productos y me encantó”.

Esta vecina entusiasta de las ferias y la economía social, agregó: “Valoro lo que hace la Municipalidad para que estos emprendimientos funcionen, porque es un modo de cuidarnos a todos, a ellos (por los emprendedores) dando la posibilidad de trabajo, y a nosotros con el acceso a alimentos saludables”.

“Compro habitualmente en las ferias porque tengo todo a mano”, dice por su parte Nadia, quien además resalta que “acá tenés todo, desde verduras a hortalizas, otro tipo de alimentos como los delicatessen y hasta podés conseguir regalos” señala esta joven que es habitué de la feria de plaza San Martín.

Ayelén pasea en la tarde de domingo por la feria de las Cuatro Plazas, emplazada en el corazón de barrio Belgrano. Se entretiene mirando las artesanías, pero confiesa que “prefiere los alimentos”. El lugar es “su paseo dominguero” como para muchos de los visitantes en la feria. La feria de Las Cuatro Plazas es un espacio de encuentro para las familias que disfrutan del lugar y realizan compras para decorar el hogar o bien accesorios de moda para regalar .

Sin dudas, cada uno de estos espacios de comercialización tiene su esencia propia, que la hacen atractiva para los consumidores y son una fuente valiosa para el sustento de las familias emprendedoras que se capacitan y adaptan a los nuevos modos de comercialización, sin perder el espíritu de los antiguos centros de transacciones comerciales que existieron desde los orígenes de las sociedades donde aún no se pensaba en términos de e-comerce, posnet y demás aditamentos que hacen al intercambio comercial de hoy.

Esa es la esencia primigenia que las ferias y mercados –en el marco de la economía social–preservan: el encuentro entre las personas como valor esencial, que va más allá de un intercambio comercial.

¿Cómo llegar a las Ferias Arriba Rosario?

Para llegar a las Ferias Arriba Rosario hay que transitar un proceso de aprendizaje que se brinda en la Escuela de Emprendedores donde, mediante el programa Rosario Emprende con sus diversas instancias de formación, aprenden las herramientas esenciales para incubar, desarrollar y potenciar sus emprendimientos. El Rosario Emprende da respuestas a cómo emprender, cómo administrar, cómo promover y cómo trabajar asociativamente.

Es un espacio para aprender a emprender, que la Municipalidad de Rosario brinda en forma gratuita a quienes necesiten herramientas para poder generar y/o potenciar un emprendimiento productivo que tiene como fin último la inclusión sociolaboral y la construcción de ciudadanía. Cabe señalar que en 2021, a través de estas capacitaciones, se incorporaron al sistema de ferias 300 nuevos emprendimientos.

Ferias con perfil propio

Las Ferias y Mercados Arriba Rosario tienen en común el paradigma de la economía social como rector para la producción y el intercambio comercial. Además, cada espacio tiene su carácter propio, con predominio de un tipo de producciones en función de su localización y días de funcionamiento. Todo esto se conjuga para que cada una tenga un perfil distintivo de consumidores y consumidoras.

Quienes en mayor medida consumen productos de las Ferias y Mercados Arriba Rosario son mujeres, de entre 30 y 60 años, que buscan desde alimentos como verduras y hortalizas agroecológicas, panificación integral y pequeñas delicias dulces tradicionales, hasta obsequios para la decoración del hogar, vestimenta y accesorios de moda entre otros.

Las mujeres perciben a las ferias no sólo como espacios de consumo sino también como un paseo. Mientras que los hombres son consumidores minoritarios, que realizan compras puntuales, sin detenerse demasiado en el lugar, destacan responsables de distintos emprendimientos.

Conociendo al consumidor y a la consumidora

Con el propósito de mejorar las condiciones de los emprendedores, y profundizar las relaciones de éstos con los consumidores, la Subsecretaría de Economía Social realizó un relevamiento de consumidores de productos de la economía social.

Este trabajo, llevado a cabo por personal especializado del área, permitió relevar –hasta el momento– las Ferias y Mercados Arriba Rosario que tienen lugar en plaza San Martín (Córdoba y Dorrego), Cuatro Plazas (Mendoza y Provincias Unidas) y plaza Sarmiento (Entre Ríos y San Luis).

Del trabajo se desprende que hay cambios en el paradigma que hace al concepto de «ferias en tanto espacios exclusivos de comercialización». Dos factores incidieron para que ésto ocurra. Por un lado, la pandemia de covid, que llevó a restricciones de circulación y contactos; y por el otro el impulso que la situación sanitaria le dio a nuevos canales de comercialización online como la venta vía redes sociales y la modalidad de pago electrónico.

Estas condiciones hicieron que las ferias sumen otras cualidades: la de ser «espacios para contactos comerciales» en los que se entregan productos previamente vendidos online, y de «exhibición de productos que potencian ventas online».

Esto significa que actualmente, en las Ferias y Mercados Arriba Rosario, conviven las ventas tradicionales con los nuevos modos de comercialización online.

Cabe señalar además que FeriasVerdes.com, el canal de comercialización online que la Subsecretaría de Economía Social puso en marcha en el marco de la pandemia covid, contribuye a potenciar esta modalidad de ventas que da cuenta de nuevos hábitos de venta y consumo sin perder los valores que sostiene la economía social que destacan la relación entre productores y consumidores, el cuidado de los procesos productivos basados en el respeto del medioambiente y el precio justo.

Plan Cuidar

El Plan Cuidar es la unificación de todos los equipos, recursos y acciones del Estado municipal a fin de trabajar en forma conjunta para la promoción de la inclusión y el cuidado de todas las personas en todos los barrios de la ciudad.

Es la convocatoria a todas las organizaciones de la ciudad a sumarse a esta red y trabajar en las líneas de intervención del Plan priorizando las personas con distintos niveles de dependencia, durante la niñez, juventud y adultez, y especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, desde el principio de la igualdad y equidad.

Con este marco y desde la perspectiva de los derechos y la inclusión el municipio trabaja en conjunto con emprendedores y emprendedoras para formalizar su trabajo con capacitación e infraestructura fomentando el asociativismo y nuevas y más sustentables formas de producción y consumo.