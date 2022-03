https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.03.2022

Espacio de reflexión | Por María Teresa Rearte El difícil camino de la paz

María Teresa Rearte

Se podrá decir que la guerra es algo de antigua, antiquísima data. No obstante, la arrogancia materialista y belicista del presidente ruso muestra en estos momentos toda su perversidad. No porque el Occidente al que se enfrenta carezca de fisuras. Sino porque se fundamenta en el afán de dominio y el poder de la fuerza por medio de la carrera armamentista, que de forma cruel e inhumana -diré con salvajismo- exhibe contra Ucrania y su población. Y motivan mi indignación y esta nota.

No pienso ni por un momento en hacer apología de la fe y el Evangelio, cuyo aporte al desenvolvimiento de la historia no parece evidenciarse. Sin embargo, en el siglo XXI en el que vivimos uno puede interpelarse acerca de la esperanza que el Evangelio abre en el horizonte humano. Y desde esa perspectiva observar con inquietud y dolor los acontecimientos que sacuden al mundo. En los cuales la paz no sólo se hace añicos en el interior de las naciones. Sino en la ausencia de paz entre los pueblos y sobre todo en la actual y brutal ofensiva desplegada por Rusia y su gobierno, presidido por Vladimir Putin.

Si la verdad poco y nada importa y es algo tan inaccesible como actualmente se supone, no hay diferencia alguna entre derecho y abuso. Entre uso legítimo de la fuerza y violencia arbitraria, demencial, que siembra destrucción y muerte a su paso. Y sólo se trata de la afirmación del más fuerte, en este caso por el poder armamentista.

Con esta interpretación del derecho, se torna evidente que la paz no proviene de la verdad y la justicia. Sino de la sola utilidad y los intereses que están en juego y movilizan el potencial bélico del Estado agresor, convertido actualmente en campeón de la libertad de hacer todo lo que quiera. Si, de la libertad de hacer todo lo que el poder de las armas le permite, arrasando incluso con ciudades, donde moran los hombres. Por lo que ya no se puede hablar de derecho. Sino de arbitrariedad, de poder de las armas, y de poder despiadado, por medio del cual "el hombre es un lobo para el hombre". Lo que se ha convertido en una triste realidad, que agobia con su peso los corazones compasivos que desde distintas latitudes del mundo observan lo que está pasando en Ucrania. Esto es, el heroico y desesperado esfuerzo de su pueblo y sus fuerzas armadas para resistir la invasión agresora.

La paz perdida y el atronador rugido de la guerra, que hoy se abate sobre Ucrania, es un grave problema. Tan importante y lacerante como es el problema de la justicia vulnerada, y por lo tanto del derecho, en un mundo que ha perdido la noción de los fundamentos del derecho. De sus contenidos esenciales. Aquéllos que no se deben manipular. Para comprenderlo bástenos recordar todo lo que ha estado diciendo el presidente ruso en su afán manipulador de la verdad, para justificar la invasión a Ucrania. Y el salvajismo de las acciones de guerra emprendidas.

Sabemos de la visita el 25 de febrero del Papa Francisco a la embajada de la Federación Rusa ante la Santa Sede, para exponer su preocupación de Pastor por lo que está sucediendo. Pero lo cierto es que el lenguaje del Sumo Pontífice y el de Vladimir Putin difieren sustancialmente en sus fundamentos. El Magisterio pontificio ha sostenido la necesidad de que "se evite la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho" (FT, 174). Porque de eso se trata, de indagar en la causa de la actual crisis de la paz, que no está disociada de la crisis de la justicia y el derecho.

La paz no puede estar subordinada a las decisiones del poder omnímodo del dictador de turno ni al poderío bélico del que dispone. Por lo que quiero señalar que allí y cuando Dios y las formas fundamentales, básicas, constitutivas, del ser humano y de la convivencia social, tanto como los contenidos que nos son comunes, son removidos y reemplazados por la voluntad de quien detenta circunstancialmente el poder, asociado al poderío armado de un país como es el caso del dictador ruso y su gobierno, la paz como la justicia y el derecho sucumben.

"En el que trama el mal sólo hay engaño; pero en los que promueven la paz hay alegría". (Pr 1, 20) "Sin embargo, decía el Papa Francisco, hay quienes buscan soluciones en la guerra, que frecuentemente se nutre de la perversión de las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de abusos de poder, del miedo al otro y a la diferencia vista como un obstáculo. La guerra no es un fantasma del pasado, sino que se ha convertido en una amenaza constante".(FT 256) Ahora comprobamos el frágil equilibrio de la paz en el mundo tanto como la destrucción y la muerte sembradas por la guerra. Lo que pone de manifiesto la necesidad de alentar el despertar de la sensibilidad del hombre por la verdad y las exigencias de la conciencia moral, actualmente anuladas por las desmesuradas apetencias de poder y el armamentismo del que se hace gala. El que luego se usa de modo atroz, como está ocurriendo en la invasión rusa a Ucrania.

Quiero dejar una reflexión sobre las exigencias de la libertad, que no mantiene su salud por sí misma. Y se autodestruye cuando pierde sus límites. Jesús nos advierte en el Evangelio que cuando un espíritu inmundo ha sido expulsado acuden otros siete espíritus peores, si la casa está vacía y en orden. Entonces entran y se quedan ahí. (Cf Mt 12, 43-45) El debilitamiento o fracaso de una ideología puede ser reemplazado por el nihilismo, el relativismo, etc. que ensombrecen las conciencias. Y ser habitado por siete espíritus aún más perversos.

La ideología perversa que dividía a Europa y al mundo ya no levanta como antes el muro de la división. Pero ese muro divisorio no ha caído por la fuerza de las armas. Sino por la potencia del espíritu contra el que no pudieron las alambradas ni los muros de cemento. De algún modo la fe en Dios no ha sido ajena al grito de libertad.

