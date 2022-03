El imponente crecimiento en Argentino de San Carlos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pasaron algo más de dos años desde que el club Argentino de la ciudad de San Carlos abrió sus puertas para las distintas categorías de fútbol femenino. Hoy, la realidad indica que el deporte para mujeres llegó para quedarse.

El día exacto del comienzo de la actividad para las mujeres, fue el 8 de octubre de 2019. A pesar de la discontinuidad en los entrenamientos generada por las medidas sanitarias que trajo aparejada la pandemia covid-19, desde aquel día no han dejado de sumarse deportistas. En la actualidad más de 40 jugadoras conforman el plantel superior y el semillero comienza a crecer, algo que ya se exige desde la llegada de Juan José Morano a la Secretaría de Fútbol Femenino.



Dos años después, en 2021, el "Decano" de San Carlos pudo tener su presentación oficial en Liga Santafesina de Fútbol con el cuerpo técnico conformado por Nazareno Guardati, como DT, Franco Pagliero, como PF y Franco Gentinetta, como ayudante y entrenador de arqueras. Desde la subcomisión expresaron que "Ellos tres han sido pilares fundamentales en el crecimiento del equipo, fomentando el compromiso, el compañerismo e inculcándole a las jugadoras de las distintas edades el sentido de pertenencia. El amor por la institución, lo que las motivó a hacer su mayor esfuerzo para dejar al club lo más alto posible".



Los resultados alcanzados durante el desarrollo de los torneos superaron ampliamente las expectativas de la institución, ello posibilitó que el plantel se afiance fuertemente con el avance de las fechas.



Se acerca un partido histórico



A poco tiempo de haber iniciado su participación oficial, el plantel celeste y blanco cuenta con la posibilidad de ascender a la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol. Las "Decanas" deberán jugar un partido de desempate con Los Craks de Guadalupe, conjunto con el que finalizó en el 3° puesto del Torneo Clausura de la B. Esta nueva puerta se abre tras la decisión que tomó uno de los equipos de la primera A de no participar con esta división. La gran fecha se disputará el día sábado 5 de marzo, en lugar y hora a definir por la Secretaría de Torneos.



Fomentando el semillero



Apuntando a reducir la brecha de desigualdad en el fútbol a nivel amateur y con el objetivo de

brindarles a todas las niñas la posibilidad de jugar a la pelota, en el mes de junio del pasado año el Club Atlético Argentino inició las prácticas de su escuelita.



En la actualidad este grupo está conformado por más de 35 pequeñas y se encuentra a cargo de Ruth Sosa, jugadora de primera división; quien es acompañada por Ezequiel Muhn, ex jugador del "Decano", y Franco Gentinetta, ex arquero y actual ayudante en el plantel superior.



Con este gran proyecto, además de favorecer la futura incorporación de jóvenes formadas en sus propias categorías inferiores a la primera división, el "Decano" procura visibilizar y reivindicar la práctica de éste deporte, combatiendo estereotipos y prejuicios de género.



Hoy, Argentino de San Carlos aceptó el desafío y se perfila como una de las grandes instituciones de la región que sigue sumando actividades a sus instalaciones. Además, sigue mostrándose como uno de los serios candidatos a quedarse con el Apertura 2022 de la división A de la Liga Santafesina de Fútbol. Agradecemos el aporte de los datos del Departamento de Comunicación y Marketing del club Argentino de San Carlos.

Fecha de inicio y día de sorteo

La Liga Santafesina, a través de la Secretaría de Fútbol Femenino, informó que los torneos de primera división A y B comenzarán a desarrollarse el sábado 12 de marzo, con la salvedad que sólo un encuentro tendrá lugar el sábado 5, que será el partido entre Los Crack de Guadalupe y Argentino de San Carlos, que definirán un lugar para la máxima categoría.

De la temporada anterior tres equipos obtendrán su ascenso correspondiente, por lo que este año jugarán en la A Deportivo Santa Rosa y Deportivo Nobleza y el ganador del mencionado desempate, ya que ambos equipos obtuvieron 17 unidades cada uno.

Siguiendo con el cronograma de divisiones y comienzos de campeonato, la categoría Inferior Mayor (sub 18, hasta 2004) empezará el domingo 20 de marzo, jugándose en la previa de inferiores mayores masculina. La categoría Inferior Menor (sub 14, comprendidas por los años 2008, 2009 y 2010) tendrá su inicio el sábado 9 de abril, disputándose por las mañanas. Para finalizar, los encuentros de escuelitas (sub 12) tendrá su primera actividad a fines de abril. Por último, los sorteos de los campeonatos de Primera A, Primera B e Inferior Mayor tendrán lugar el lunes 7 de marzo, en la sede de la "Casona", ubicada en Corrientes 3049.