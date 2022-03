Marc Márquez: "Mi gran objetivo es seguir en el mismo nivel"

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda Team) celebra diez años en el equipo y en la categoría reina del motociclismo, con seis títulos de MotoGP en su poder, y más allá de celebrar el "sueño" hecho realidad de estar en Honda este tiempo, quiere seguir divirtiéndose y ganando otra década más, aunque sea también su "gran dilema".





"Para los próximos diez años el gran objetivo y el gran dilema es seguir al mismo nivel y divirtiéndome. Si no tengo el nivel competitivo para estar luchando entre los tres primeros por un Campeonato, para mi no tiene sentido seguir compitiendo", reconoció en una entrevista facilitada por el equipo.





No obstante, Márquez confía en poder seguir en la elite, tras un 2020 y 2021 marcados por las lesiones, mucho tiemp. "Mi intención es alargarlo lo máximo posible, que las lesiones me respeten. Lo otro se tiene que trabajar, y divertirse porque así todo llega más fácil", manifestó.





De momento, celebró poder llegar a una década en el Repsol Honda Team. "Es un sueño hecho realidad cumplir 10 temporadas en el mejor equipo de MotoGP de todos los tiempos. El balance de los 10 años es muy bueno, estoy encantado y deseando seguir esta bonita historia", valoró.





En este tiempo ha pilotado varias motos, y tiene claro con cuál se quedaría. "Si tengo que elegir una moto, me quedaría con la de 2013 o 14, esas dos motos era increíbles. La combinación de neumáticos, moto y electrónica las hacía muy divertidas, fáciles y dóciles. Eran motos que la verdad es que iban muy bien", señaló.





Pese a quedarse con los momentos de felicidad, en esta década también vivió situaciones adversas. "El peor momento fue el 2020, con la caída y fractura de brazo, la precipitación de volver a la moto y volver a romperme el brazo. Cosas de las que he salido y he utilizado este invierno con la lesión de la vista, el tener paciencia para seguir a los doctores fue por ese 2020", argumentó.





Hasta la fecha, Marc Márquez y el equipo Repsol Honda han conseguido juntos 62 poles, 99 podios, 59 victorias y seis Campeonatos del Mundo. En este Mundial 2022, que iniciará desde el principio, confía en luchar por otro título mundial para abrir de la mejor manera una nueva década de relación con Honda.

