Waldo Wolff: "Le dije a Alberto en la cara que es el presidente más mentiroso de la democracia"

Miércoles 02.03.2022 - Última actualización - 9:46

9:40

El diputado del PRO explicó por qué se retiró del recinto mientras el presidente brindaba su discurso en la apertura de sesiones ordinarias.

El año legislativo arrancó marcado por tensiones entre el oficialismo y la oposición. Mientras el Presidente pronunciaba el discurso de la apertura de sesiones ordinarias de 2022, el PRO ensayaba una maniobra que tenía pactada de antemano. Al escuchar a Fernández pronunciar el nombre de Mauricio Macri, cada uno de sus legisladores abandonó la sala.

El diputado perteneciente al ala dura del PRO, Waldo Wolff, aseguró que se considera "un demócrata y republicano" a la vez, y aseguró que reafirma haberse ido del Congreso durante la exposición de Fernández. "Me levanté y me fui y estoy de acuerdo con haberlo hecho porque es una alternativa”, afirmó Wolff en diálogo con una radio de Buenos Aires.

“Me fui ante un presidente que estaba mintiendo, un pendenciero y que estaba dando un discurso para su vicepresidenta, quien está procesada por ser jefa de una asociación ilícita y es perteneciente a un partido que tomó siete de cada diez dólares de la deuda que debe la Argentina”, cruzó el diputado.

Me levante junto a otros diputados de la sesión de apertura de sesiones del Congreso. No se pueden consentir tantas mentiras e hipocresía. pic.twitter.com/bOxtGA1yKb — WW (@WolffWaldo) March 1, 2022

Asimismo, señaló que su accionar no implica ningún delito y que varios de los votantes de Juntos por el Cambio respaldan la decisión que tomó el PRO de abandonar el recinto. “Para que no nos acusen de ‘gorilas’, practico una frase que el peronismo no practica: primero la patria, después el movimiento, después la persona”, argumentó el funcionario cercano a Patricia Bullrich.

Por su parte, Wolff definió a Alberto Fernández como “el presidente más mentiroso de la democracia”, y declaró haberse dicho “en la cara” durante la apertura. “Es un presidente muy chico en su volumen político. Ayer no nombró la palabra Corrientes ni incendio. Es muy pequeño en su volumen político y así va a ser recordado, como un mentiroso y pequeño”, criticó el legislador.

Por último, en torno a la posición de Juntos por el Cambio sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el diputado aseguró que “lo peor que le puede pasar al país” es caer en default. “No hay ninguna posibilidad de que lo haya, no es una chicana esto”, concluyó.

Con información de NA.